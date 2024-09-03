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Зеленский: В результате удара по Полтаве погиб 41 человек

Станислав ПогориловВторник, 3 сентября 2024, 14:24
Зеленский: В результате удара по Полтаве погиб 41 человек
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский отреагировал на удар баллистикой российских войск по Полтаве 3 сентября, и сообщил, что по состоянию на сейчас погиб 41 человек.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Получил предварительные доклады по российскому удару по Полтаве. По имеющейся сейчас информации, две баллистические ракеты. Попадание по территории учебного заведения и соседней больницы. Было частично разрушено одно из зданий Института связи. Люди оказались под завалами. Многих удалось спасти. Более 180 человек ранены".

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Детали: По его словам, также есть погибшие - по состоянию на это время известно о 41 погибшем. Зеленский выразил соболезнования всем родным и близким.

Президент поручил провести полное и оперативное расследование всех обстоятельств случившегося.

"Привлечены все необходимые службы к спасательной операции. Я благодарен каждому и каждой, кто с первых минут после попадания помогает людям, кто спасает жизни", - отметил президент.

ЗеленскийПолтаваракетный ударжертвы
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