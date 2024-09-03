Прокуратура: Оккупанты расстреляли трех украинских военнопленных в Донецкой области

Российские оккупанты расстреляли трех украинских военнопленных на Торецком направлении, в прокуратуре проверяют информацию.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Дословно: "3 сентября 2024 года в Тelegram-канале опубликовали информацию о вероятном расстреле представителями вооруженных сил РФ украинских военнослужащих.

Реклама:

В сообщении говорится о том, как трое военных одной из бригад ВСУ вышли из подвала дома с поднятыми руками, когда к ним почти вплотную подобрался враг. Оккупанты положили их лицом на землю, после чего почти сразу расстреляли в спину.

Умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление. Сейчас распространенные данные проверяются".

Детали: Правоохранители сообщили, что проводят ряд следственных (розыскных) действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия.