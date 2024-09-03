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Прокуратура: Оккупанты расстреляли трех украинских военнопленных в Донецкой области

Татьяна ОлейникВторник, 3 сентября 2024, 20:40
Прокуратура: Оккупанты расстреляли трех украинских военнопленных в Донецкой области
Российские оккупанты. Фото - Getty Images

Российские оккупанты расстреляли трех украинских военнопленных на Торецком направлении, в прокуратуре проверяют информацию.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Дословно: "3 сентября 2024 года в Тelegram-канале опубликовали информацию о вероятном расстреле представителями вооруженных сил РФ украинских военнослужащих.

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В сообщении говорится о том, как трое военных одной из бригад ВСУ вышли из подвала дома с поднятыми руками, когда к ним почти вплотную подобрался враг. Оккупанты положили их лицом на землю, после чего почти сразу расстреляли в спину.

Умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление. Сейчас распространенные данные проверяются".

Детали: Правоохранители сообщили, что проводят ряд следственных (розыскных) действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия.

прокуратуравойнапленные
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