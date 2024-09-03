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Вице-премьер Стефанишина подала в отставку

Евгений КизиловВторник, 3 сентября 2024, 21:05
Вице-премьер Стефанишина подала в отставку
Ольга Стефанишина. Фото: Getty Images

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подала в Верховную Раду заявление об отставке с занимаемой должности.

Источник: председатель ВР Руслан Стефанчук в соцсетях

Прямая речь: "В Верховную Раду Украины поступило заявление от Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Стефанишиной О.В. об отставке. Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний".

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Дополнено: По информации источников УП, Ольга Стефанишина получит дополнительную должность министра юстиции и продолжит заниматься евроинтеграцией.

Что предшествовало: Ранее во вторник в Верховную Раду подали заявления об отставке руководители трех министерств: юстиции, по вопросам стратегических отраслей промышленности и защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Кабинет министровотставкаВерховная Рада
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