Зеленский уволил Шурму с должности заместителя руководителя Офиса президента
Вторник, 3 сентября 2024, 21:22
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Ростислава Шурму с должности заместителя руководителя Офиса президента.
Источник: указ на сайте Офиса президента
Дословно: "Уволить Шурму Ростислава Игоревича с должности заместителя Руководителя Офиса Президента Украины".
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Что предшествовало:
Также в Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке от:
- министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Камышина А.Н.
- министра юстиции Украины Малюськи Д.Л.
- министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Стрельца Р.А.