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Зеленский уволил Шурму с должности заместителя руководителя Офиса президента

Татьяна ОлейникВторник, 3 сентября 2024, 21:22
Зеленский уволил Шурму с должности заместителя руководителя Офиса президента
Ростислав Шурма, фото - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Ростислава Шурму с должности заместителя руководителя Офиса президента.

Источник: указ на сайте Офиса президента

Дословно: "Уволить Шурму Ростислава Игоревича с должности заместителя Руководителя Офиса Президента Украины".

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Что предшествовало:

Также в Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке от:

  • министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Камышина А.Н.
  • министра юстиции Украины Малюськи Д.Л.
  • министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Стрельца Р.А.

Офис президента
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