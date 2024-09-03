Трамп заявил, что Украина скрывает потери на войне

Кандидат в президенты США от Республиканской Дональд Трамп, заявил, что украинская власть скрывает количество погибших в результате войны, хотя и не объяснил, почему она, по его мнению, это делает.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Трампа в опубликованном 3 сентября подкасте Лекса Фридмана

Детали: Трамп в очередной раз заявил, что в случае избрания президентом "гарантированно" заключит соглашение о прекращении войны в Украине, и что при его президентстве войны в принципе бы не произошло, а в этом виноват "худший президент в истории нашей страны" Джо Байден.

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Далее республиканец начал рассуждать о количестве погибших на войне и несколько раз подчеркнул, что настоящее их число "значительно выше, чем считают люди".

"Когда посмотреть на разрушения, на здания, которые разрушаются повсюду в Украине, я думаю, что количество (жертв. – Ред.) будет значительно выше. Они (украинцы. – Ред.) врут о количестве, пытаются занижать его. Разрушили здание длиной в два квартала – это довольно-таки большие здания. И говорят, что один человек получил незначительные ранения. Нет, нет, было убито много людей. И в этих зданиях есть люди, и у них нет никакого шанса. Как только они начинают разрушаться, нет никакого шанса", – сказал Трамп.

Несколько позже кандидат в президенты отметил, что имеет "очень точный план, как остановить Украину и Россию", а также "идею" о том, что делать с Китаем.

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"Но я не могу дать вам эти планы, потому что если я дам вам эти планы, я не смогу их использовать, они будут очень неудачными. Знаете, отчасти речь идет о неожиданности, не так ли? Но они не будут для нас полезными", – констатировал он.

Как известно, Дональд Трамп активно говорит о существовании определенного "плана" прекращения войны в Украине "за 24 часа" в случае, если его изберут президентом на выборах в ноябре.

Время от времени публикуются предложения его советников или приближенных людей, но неизвестно, насколько они представляют взгляды самого Трампа.

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