Российские "Шахеды" этой ночью долетели на Львовщину

Поздно вечером 3 сентября российские военные запустили ударные дроны "Шахед" через Сумскую и Полтавскую области. Около 4.00 беспилотники долетели до Львовской области.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: Позже беспилотники переместились в Черниговскую область и двигались курсом на запад.

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На Сумщине БПЛА летели в юго-западном направлении.

Дословно: 1.15 "Чернигов - ударный БпЛА в направлении города!"

1.31 "Движение ударных БпЛА:

ВИДЕО ДНЯ

Несколько групп БпЛА на Черниговщине, курс западный.

БпЛА на Сумщине.

БпЛА на границе Полтавщины и Сумщины."

1.38 "БпЛА на юге Черниговщины курсом на Киевщину!"

Карта alerts.in.ua

2.05 "Движение ударных БПЛА:

БпЛА на севере Киевщины в западном направлении.

Несколько групп БпЛА на Черниговщине курсом на Киевщину.

БпЛА через Сумскую область в юго-западном направлении.

БпЛА на севере Полтавщины курсом на Сумщину.

БпЛА на севере Харьковщины в юго-западном направлении".

2.46 "Киев - ударный БпЛА в направлении города!"

2.56 "Движение ударных БпЛА:

БпЛА на Житомирщине курсом на запад.

БпЛА на севере Киевщины курсом на Житомирщину.

БпЛА на Черниговщине курсом на запад.

БпЛА на Сумщине постоянно меняют курс.

БпЛА на Полтавщине, курс северо-западный".

Карта alerts.in.ua

3.19 "БпЛА с Житомирщины курсом на Хмельницкую и Ровенскую области".

3.32 "Движение ударных БпЛА:

БпЛА из Ровенской области курсом на Волынь.

БпЛА на Хмельнитчине курсом на запад.

БпЛА на севере Житомирщины курсом на Ровенщину.

БпЛА на севере Киевщины курсом на Житомирщину.

БпЛА на Сумщине и Черниговщине постоянно меняют курс".

Карта alerts.in.ua

3.39 "Львовщина - угроза ударных БпЛА!"

4.46 "Львов - ударный БпЛА в направлении города!"

5.13 "Львов - второй ударный БпЛА в направлении города!"