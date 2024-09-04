Российские "Шахеды" этой ночью долетели на Львовщину
Поздно вечером 3 сентября российские военные запустили ударные дроны "Шахед" через Сумскую и Полтавскую области. Около 4.00 беспилотники долетели до Львовской области.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: Позже беспилотники переместились в Черниговскую область и двигались курсом на запад.
На Сумщине БПЛА летели в юго-западном направлении.
Дословно: 1.15 "Чернигов - ударный БпЛА в направлении города!"
1.31 "Движение ударных БпЛА:
- Несколько групп БпЛА на Черниговщине, курс западный.
- БпЛА на Сумщине.
- БпЛА на границе Полтавщины и Сумщины."
1.38 "БпЛА на юге Черниговщины курсом на Киевщину!"
2.05 "Движение ударных БПЛА:
- БпЛА на севере Киевщины в западном направлении.
- Несколько групп БпЛА на Черниговщине курсом на Киевщину.
- БпЛА через Сумскую область в юго-западном направлении.
- БпЛА на севере Полтавщины курсом на Сумщину.
- БпЛА на севере Харьковщины в юго-западном направлении".
2.46 "Киев - ударный БпЛА в направлении города!"
2.56 "Движение ударных БпЛА:
- БпЛА на Житомирщине курсом на запад.
- БпЛА на севере Киевщины курсом на Житомирщину.
- БпЛА на Черниговщине курсом на запад.
- БпЛА на Сумщине постоянно меняют курс.
- БпЛА на Полтавщине, курс северо-западный".
3.19 "БпЛА с Житомирщины курсом на Хмельницкую и Ровенскую области".
3.32 "Движение ударных БпЛА:
- БпЛА из Ровенской области курсом на Волынь.
- БпЛА на Хмельнитчине курсом на запад.
- БпЛА на севере Житомирщины курсом на Ровенщину.
- БпЛА на севере Киевщины курсом на Житомирщину.
- БпЛА на Сумщине и Черниговщине постоянно меняют курс".
3.39 "Львовщина - угроза ударных БпЛА!"
4.46 "Львов - ударный БпЛА в направлении города!"
5.13 "Львов - второй ударный БпЛА в направлении города!"