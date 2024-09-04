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Российские "Шахеды" этой ночью долетели на Львовщину

Алена ИвашкивСреда, 4 сентября 2024, 00:41
Российские Шахеды этой ночью долетели на Львовщину
фото: Getty Images

Поздно вечером 3 сентября российские военные запустили ударные дроны "Шахед" через Сумскую и Полтавскую области. Около 4.00 беспилотники долетели до Львовской области.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: Позже беспилотники переместились в Черниговскую область и двигались курсом на запад.

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На Сумщине БПЛА летели в юго-западном направлении.

Дословно: 1.15 "Чернигов - ударный БпЛА в направлении города!"

1.31 "Движение ударных БпЛА:

ВИДЕО ДНЯ
  • Несколько групп БпЛА на Черниговщине, курс западный.
  • БпЛА на Сумщине.
  • БпЛА на границе Полтавщины и Сумщины."

1.38 "БпЛА на юге Черниговщины курсом на Киевщину!"

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2.05 "Движение ударных БПЛА:

  • БпЛА на севере Киевщины в западном направлении.
  • Несколько групп БпЛА на Черниговщине курсом на Киевщину.
  • БпЛА через Сумскую область в юго-западном направлении.
  • БпЛА на севере Полтавщины курсом на Сумщину.
  • БпЛА на севере Харьковщины в юго-западном направлении".

2.46 "Киев - ударный БпЛА в направлении города!"

2.56 "Движение ударных БпЛА:

  • БпЛА на Житомирщине курсом на запад.
  • БпЛА на севере Киевщины курсом на Житомирщину.
  • БпЛА на Черниговщине курсом на запад.
  • БпЛА на Сумщине постоянно меняют курс.
  • БпЛА на Полтавщине, курс северо-западный".
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3.19 "БпЛА с Житомирщины курсом на Хмельницкую и Ровенскую области".

3.32 "Движение ударных БпЛА:

  • БпЛА из Ровенской области курсом на Волынь.
  • БпЛА на Хмельнитчине курсом на запад.
  • БпЛА на севере Житомирщины курсом на Ровенщину.
  • БпЛА на севере Киевщины курсом на Житомирщину.
  • БпЛА на Сумщине и Черниговщине постоянно меняют курс".
Карта alerts.in.ua
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3.39 "Львовщина - угроза ударных БпЛА!"

4.46 "Львов - ударный БпЛА в направлении города!"

5.13 "Львов - второй ударный БпЛА в направлении города!"

Шахедвоздушная тревога
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