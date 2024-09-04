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США выдвинули уголовные обвинения против руководства ХАМАС

Алена ИвашкивСреда, 4 сентября 2024, 04:02
США выдвинули уголовные обвинения против руководства ХАМАС
Лидеры ХАМАСа в Секторе Газа Исмаил Гания (по центру) и Яхья Синвар (справа) встречаются с председателем Палестинского центрального избирательного комитета Ханной Насер в городе Газа, 2019 год, фото: Getty Images

Во вторник Соединенные Штаты объявили о выдвижении уголовных обвинений против высшего руководства ХАМАС в связи с их ролью в планировании, поддержке и осуществлении смертоносного теракта 7 октября на юге Израиля.

Источник: Reuters

Детали: Лидера боевиков Яхью Синвара и по меньшей мере пятерых других членов ХАМАСа обвиняют в организации нападения 7 октября, в результате которого погибло 1200 человек, в том числе более 40 американцев.

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Это нападение спровоцировало израильскую атаку на Газу, в результате которой погибло более 40 800 палестинцев, а значительная часть территории была разрушена.

Прямая речь генерального прокурора Меррика Гарланда: "Как указано в нашей жалобе, эти обвиняемые - вооруженные, получая политическую поддержку и финансирование от правительства Ирана, а также поддержку от (Хезболлы) - возглавили усилия ХАМАСа, направленные на уничтожение Государства Израиль и убийства гражданских лиц для поддержки этой цели".

Еще детали: В иске названы шесть обвиняемых, трое из которых уже умерли. Среди живых обвиняемых - Синвар, который, как полагают, скрывается в Газе; Халед Мешаал, базирующийся в Дохе и возглавляющий диаспорный офис группировки; и Али Барака, высокопоставленный чиновник ХАМАС, базирующийся в Ливане.

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Погибшие обвиняемые - бывший лидер ХАМАС Исмаил Гания, который, по словам группировки, был убит в июле в Тегеране; руководитель военного крыла Мохаммед Дейф, который, по утверждению Израиля, был убит во время июльского авиаудара; и Марван Исса, заместитель военного командующего, который, по утверждению Израиля, был убит во время мартовского авиаудара.

Американская прокуратура выдвинула обвинения против шести мужчин в феврале, но держала их под грифом "секретно", надеясь задержать Ганию.

ХАМАСИзраиль
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