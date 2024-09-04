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На Львовщине работала ПВО

Алена ИвашкивСреда, 4 сентября 2024, 04:55
На Львовщине работала ПВО
Фото: Getty Images

В ночь на 4 сентября во Львовской области работала противовоздушная оборона, в городе были слышны взрывы.

Источник: председатель Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram, корреспондент УП

Прямая речь: "На Львовщине ПВО. Ничего не снимаем и никуда не выкладываем!".

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Дополнено: Мэр Львова Андрей Садовый сообщил о "Шахэдах" территории Львова.

В 5.50 Садовый написал, что на территории Львова есть ракеты "Кинжал". Работает ПВО.

Напомним: Поздно вечером 3 сентября российские военные запустили ударные дроны "Шахед" через Сумскую и Полтавскую области. Около 4.00 беспилотники долетели до Львовской области.

ПВОвоздушная тревогаЛьвовщина
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