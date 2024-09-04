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ISW: Путин считает, что Россия сможет медленно поглотить Украину 

Алена ИвашкивСреда, 4 сентября 2024, 05:57
ISW: Путин считает, что Россия сможет медленно поглотить Украину 
Карта: ISW

Глава России Владимир Путин считает, что Россия может медленно поглотить Украину путем постепенного наступления и истощить украинские силы.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Военные аналитики считают, что хотя украинская операция в Курской области, похоже, имеет влияние на российских военных на оперативном уровне, она не изменила стратегическое мышление главы России Владимира Путина.

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По оценкам ISW, Путин считает, что Россия может медленно поглотить Украину путем постепенного наступления и что Россия может достичь своих целей путем войны на истощение против украинских сил.

Эти оценки делают Путина невосприимчивым к мирным переговорам на других условиях, кроме капитуляции Украины и Запада перед его требованиями.

Ключевые выводы ISW за 3 сентября:

ВИДЕО ДНЯ
  • Российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре и военному учебному заведению в Полтаве двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", убив и ранив значительное количество людей.
  • Более широкое влияние украинского вторжения в Курскую область на войну и любое предполагаемое дипломатическое решение войны пока не понятно, и оценка этого влияния является преждевременной.
  • Попытки оценить влияние украинского вторжения на этом преждевременном этапе, скорее всего, приведут к частичным и неточным выводам относительно способности Украины изменить траекторию конфликта и готовности Кремля к мирным переговорам на приемлемых условиях.
  • Агентство Reuters сообщило, что США рассматривают возможность предоставить Украине ракеты большой дальности класса "земля-воздух" (JASSM), но Украина не получит эти ракеты в течение нескольких месяцев.
  • Глава России Владимир Путин завершил свой визит в Монголию подписанием соглашений, которые укрепляют двусторонние экономические связи и трехсторонние энергетические отношения между Россией, Монголией и Китайской Народной Республикой (КНР).
  • Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса и Президент Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин опубликовали совместное заявление, в котором высоко оценили усилия друг друга в решении проблемы войны в Украине.
  • Недавно российские войска продвинулись вперед вблизи Торецка и Покровска и на юго-запад от Донецка.

РосcияПутин
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