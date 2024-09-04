ISW: Путин считает, что Россия сможет медленно поглотить Украину 

Глава России Владимир Путин считает, что Россия может медленно поглотить Украину путем постепенного наступления и истощить украинские силы.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Военные аналитики считают, что хотя украинская операция в Курской области, похоже, имеет влияние на российских военных на оперативном уровне, она не изменила стратегическое мышление главы России Владимира Путина.

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По оценкам ISW, Путин считает, что Россия может медленно поглотить Украину путем постепенного наступления и что Россия может достичь своих целей путем войны на истощение против украинских сил.

Эти оценки делают Путина невосприимчивым к мирным переговорам на других условиях, кроме капитуляции Украины и Запада перед его требованиями.

Ключевые выводы ISW за 3 сентября:

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