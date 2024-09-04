ISW: Путин считает, что Россия сможет медленно поглотить Украину
Глава России Владимир Путин считает, что Россия может медленно поглотить Украину путем постепенного наступления и истощить украинские силы.
Источник: Институт изучения войны (ISW)
Детали: Военные аналитики считают, что хотя украинская операция в Курской области, похоже, имеет влияние на российских военных на оперативном уровне, она не изменила стратегическое мышление главы России Владимира Путина.
По оценкам ISW, Путин считает, что Россия может медленно поглотить Украину путем постепенного наступления и что Россия может достичь своих целей путем войны на истощение против украинских сил.
Эти оценки делают Путина невосприимчивым к мирным переговорам на других условиях, кроме капитуляции Украины и Запада перед его требованиями.
Ключевые выводы ISW за 3 сентября:
- Российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре и военному учебному заведению в Полтаве двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", убив и ранив значительное количество людей.
- Более широкое влияние украинского вторжения в Курскую область на войну и любое предполагаемое дипломатическое решение войны пока не понятно, и оценка этого влияния является преждевременной.
- Попытки оценить влияние украинского вторжения на этом преждевременном этапе, скорее всего, приведут к частичным и неточным выводам относительно способности Украины изменить траекторию конфликта и готовности Кремля к мирным переговорам на приемлемых условиях.
- Агентство Reuters сообщило, что США рассматривают возможность предоставить Украине ракеты большой дальности класса "земля-воздух" (JASSM), но Украина не получит эти ракеты в течение нескольких месяцев.
- Глава России Владимир Путин завершил свой визит в Монголию подписанием соглашений, которые укрепляют двусторонние экономические связи и трехсторонние энергетические отношения между Россией, Монголией и Китайской Народной Республикой (КНР).
- Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса и Президент Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин опубликовали совместное заявление, в котором высоко оценили усилия друг друга в решении проблемы войны в Украине.
- Недавно российские войска продвинулись вперед вблизи Торецка и Покровска и на юго-запад от Донецка.