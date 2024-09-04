Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Цифровая трансформация Украины" - покупайте билеты на первую конференцию Mezha.Media

Россияне атаковали ракетами Кривой Рог: повреждены отель, многоэтажки, 5 пострадавших

Станислав ПогориловСреда, 4 сентября 2024, 08:23
Россияне атаковали ракетами Кривой Рог: повреждены отель, многоэтажки, 5 пострадавших
Фото: Лысак в Telegram

Утром 4 сентября российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу на Днепропетровщине и попали в объект гражданской инфраструктуры в центре, пять человек пострадали.

Источник: председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram, председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь Вилкула: "Ракетное попадание в объект гражданской инфраструктуры в центре города. От взрывной волны пострадало более 10 многоэтажек. Сейчас слава Богу все живы".

Реклама:
 

Детали: Сергей Лысак уточнил, что в городе поврежден отель, в нескольких многоэтажках выбиты окна.

 

Сообщается, что в результате ракетной атаки пострадали пять человек: женщины 62, 83 и 84 лет, 70-летний мужчина, а также 10-летняя девочка. Ребенок в больнице. Остальные будут приходить в себя дома.

 

Работают все аварийные, медицинские и коммунальные службы.

ВИДЕО ДНЯ
 

Обновлено. Лысак впоследствии уточнил, что кроме многоэтажек, в Кривом Роге повреждены четыре учебных заведения, столько же автомобилей. Изуродованы аптека и магазины. Здание гостиницы разрушено с 1 по 3 этажи.

Кривой Рогракетный ударвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, обновлено от 12:45Из-под завалов гостиницы в Николаевке достали тела двух волонтеров

Трампа оскорбило решение Путина «поддержать» Харрис

Зеленский назначил себе двух советников, а Ермаку двух заместителей

фотоВ Киеве произошел взрыв на предприятии, двое погибших, под завалами могут быть люди

ПВО сбила 15 из 23 "Шахедов" и одну из четырех авиаракет

фотоРоссияне нанесли авиаудар по Сумах, двое погибших, среди раненых – дети

Все новости...
Кривой Рог
Зеленский показал последствия российских ударов и напомнил важности дальнобойного оружия  
В Кривом Роге раздались звуки взрыва – СМИ
Ракетный удар по Кривому Рогу: повреждены более 230 авто, СТО и профтех
Последние новости
17:25
Ле Пен предлагает Макрону выйти из политического тупика через референдум
17:14
Тернопольский ТЦК: Мужчина, имея отсрочку, разбил дверь, потому что хотел мобилизоваться
17:03
мотоспортMotoGP. Марк Маркес с девятого места выиграл Гран-при Сан Марино
16:55
Большинство немцев считают Шольца слабым лидером
16:53
Почему вы не можете плакать, когда на самом деле хотите: врачи назвали 8 причин этого состояния
16:44
Российским пленным запретили звонить домой – Лубинец
16:39
Боррель пожелал Кулебе всего наилучшего и отметил его преемника
16:17
Латвия заявила, что на ее территории разбился российский военный дрон
16:11
Маск отрицает участие xAI в переговорах по доходам с Tesla
16:09
Выселенные в степи. Депортация 700 тысяч украинцев, о которой постоянно забывают
Все новости...
Реклама:
Реклама: