Россияне атаковали ракетами Кривой Рог: повреждены отель, многоэтажки, 5 пострадавших

Утром 4 сентября российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу на Днепропетровщине и попали в объект гражданской инфраструктуры в центре, пять человек пострадали.

Источник: председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram, председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь Вилкула: "Ракетное попадание в объект гражданской инфраструктуры в центре города. От взрывной волны пострадало более 10 многоэтажек. Сейчас слава Богу все живы".

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Детали: Сергей Лысак уточнил, что в городе поврежден отель, в нескольких многоэтажках выбиты окна.

Сообщается, что в результате ракетной атаки пострадали пять человек: женщины 62, 83 и 84 лет, 70-летний мужчина, а также 10-летняя девочка. Ребенок в больнице. Остальные будут приходить в себя дома.

Работают все аварийные, медицинские и коммунальные службы.

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Обновлено. Лысак впоследствии уточнил, что кроме многоэтажек, в Кривом Роге повреждены четыре учебных заведения, столько же автомобилей. Изуродованы аптека и магазины. Здание гостиницы разрушено с 1 по 3 этажи.