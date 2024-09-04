Ночью Украину атаковали 42 воздушные цели: силы ПВО сбили 7 крылатых ракет и 22 "Шахеда"
В ночь на 4 сентября российские захватчики нанесли удар по Украине ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными БпЛА типа "Shahed", в результате противовоздушного боя сбито 29 воздушных целей.
Источник: Воздушные силы в Telegram
Дословно: "В общем радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 42 воздушных целей: 2 аэробаллистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Тульской обл. - РФ; 2 крылатые ракеты Х-22 с самолетов Ту-22М3 из воздушного пространства над акваторией Черного моря; 6 крылатых ракет Х-101 с самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области - РФ; 3 крылатые ракеты "Искандер-К" с территории оккупированного Крыма; 29 ударных БпЛА "Shahed-131/136 (районы пусков Курская обл. - РФ)".
Детали: Сообщается, что к отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя сбито 29 воздушных целей:
- 4 крылатые ракеты Х-101;
- 3 крылатые ракеты "Искандер-К";
- 22 ударных БпЛА "Shahed-131/136.
Шесть ударных беспилотников локально потеряны (предположительно подавлены РЭБ), один - улетел в Беларусь.
Противовоздушная оборона работала во Львовской, Ивано-Франковской, Черниговской, Днепропетровской, Волынской, Тернопольской, Киевской, Житомирской, Полтавской и Сумской областях.