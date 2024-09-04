Увольнение Кулебы с должности в МИД "срочно отложили" – нардеп

Верховная Рада в среду 4 сентября "срочно" отложила увольнение с должности главы Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Источник: народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк, которого цитирует "Европейская правда"

Детали: По словам нардепа, во время ряда кадровых изменений, за которые проголосовали в правительстве - вопрос увольнения министра иностранных дел Кулебы "срочно отложили".

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При этом причина отсрочки пока не уточняется.

Предыстория: