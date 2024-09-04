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Увольнение Кулебы с должности в МИД "срочно отложили" – нардеп

Уляна Кричковская, Валентина РоманенкоСреда, 4 сентября 2024, 15:39
Увольнение Кулебы с должности в МИД срочно отложили – нардеп
Дмитрий Кулеба. фото из Facebook чиновника

Верховная Рада в среду 4 сентября "срочно" отложила увольнение с должности главы Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Источник: народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк, которого цитирует "Европейская правда"

Детали: По словам нардепа, во время ряда кадровых изменений, за которые проголосовали в правительстве - вопрос увольнения министра иностранных дел Кулебы "срочно отложили".

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При этом причина отсрочки пока не уточняется.

Предыстория:

  • 4 сентября утром Кулеба подал заявление об отставке. Тогда в партии власти "Слуга народа" заявили, что не видят причин для отставки министра иностранных дел.
  • Источники "Украинской правды" ранее сообщали, что Стефанишина может возглавить Министерство юстиции вместо Дениса Малюськи, причем должность министра будет совмещена с ее действующей должностью вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
  • Накануне глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия анонсировал "большую перезагрузку правительства", в рамках которой изменят "более 50% штатной численности" Кабмина.

МИДВерховная Рада
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