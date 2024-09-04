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СМИ узнали, сколько Германия передаст Украине IRIS-T средней дальности

Уляна Кричковская, Евгений КизиловСреда, 4 сентября 2024, 16:39
СМИ узнали, сколько Германия передаст Украине IRIS-T средней дальности
IRIS-T SLM. фото: Getty Images

Германия запланировала передать Украине 12 противовоздушных зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM (среднего радиуса действия). Часть из них уже поставлена.

Источник: информированный собеседник агентства Reuters, передает "Европейская правда"

Детали: Собеседник издания уточнил, что он имеет в виду предыдущие обязательства Берлина.

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Как он рассказал, четыре единицы IRIS-T уже поставлены, еще два комплекса ожидаются до конца года, а остальные шесть будут поставлены позже.

Отмечается также, что Германия планирует приобрести еще шесть систем IRIS-T SLM для своих Военно-воздушных сил.

Ранее издание DW сообщало со ссылкой на представителя немецкого правительства, что Германия до конца 2024 года передаст Украине ряд вооружений, включая четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T различной дальности действия и 10 танков Leopard.

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Напомним, ранее немецкие СМИ сообщили, что текущее бюджетное планирование федерального правительства Германии не предусматривает дополнительных средств на поддержку Украины и дополнительные заявки от Министерства обороны Германии по военной помощи Украине больше не будут утверждаться по требованию канцлера.

В то же время в правительстве Германии отрицают намерения сократить военную помощь Украине. По словам представителя правительства, немецкое правительство ожидает, что в следующем году международные партнеры предоставят Украине кредит на общую сумму $50 млрд, который будут погашать за счет процентов с замороженных российских активов.

Подробнее читайте в статье: Шольц спасает бюджет. Как и почему в Германии заговорили о пересмотре военной помощи Украине.

ГерманияУкраинаПВОвойна
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