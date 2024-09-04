СМИ узнали, сколько Германия передаст Украине IRIS-T средней дальности
Германия запланировала передать Украине 12 противовоздушных зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM (среднего радиуса действия). Часть из них уже поставлена.
Источник: информированный собеседник агентства Reuters, передает "Европейская правда"
Детали: Собеседник издания уточнил, что он имеет в виду предыдущие обязательства Берлина.
Как он рассказал, четыре единицы IRIS-T уже поставлены, еще два комплекса ожидаются до конца года, а остальные шесть будут поставлены позже.
Отмечается также, что Германия планирует приобрести еще шесть систем IRIS-T SLM для своих Военно-воздушных сил.
Ранее издание DW сообщало со ссылкой на представителя немецкого правительства, что Германия до конца 2024 года передаст Украине ряд вооружений, включая четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T различной дальности действия и 10 танков Leopard.
Напомним, ранее немецкие СМИ сообщили, что текущее бюджетное планирование федерального правительства Германии не предусматривает дополнительных средств на поддержку Украины и дополнительные заявки от Министерства обороны Германии по военной помощи Украине больше не будут утверждаться по требованию канцлера.
В то же время в правительстве Германии отрицают намерения сократить военную помощь Украине. По словам представителя правительства, немецкое правительство ожидает, что в следующем году международные партнеры предоставят Украине кредит на общую сумму $50 млрд, который будут погашать за счет процентов с замороженных российских активов.
Подробнее читайте в статье: Шольц спасает бюджет. Как и почему в Германии заговорили о пересмотре военной помощи Украине.