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Германия заказала 17 систем IRIS-T для Украины – Щольц

Олег Павлюк, Евгений КизиловСреда, 4 сентября 2024, 16:54
Германия заказала 17 систем IRIS-T для Украины – Щольц
олаф шольц. фото: Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил заказ 17 систем противовоздушной обороны IRIS-T различной конфигурации для Вооруженных сил Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: В своем выступлении на базе немецких ВВС Шольц сказал, что закупка для Бундесвера шести систем IRIS-T будет играть ключевую роль в укреплении европейской инициативы противовоздушной обороны "Небесный щит", в которой участвует 21 страна.

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Также он заявил о заказе 17 систем IRIS-T для Украины. Агентство DPA уточняет, что речь идет о восьми системах средней дальности (SLM) и еще девять – малой (SLS). Четыре системы SLM и три SLS уже находятся в Украине.

Немецкий канцлер заявил, что эти системы помогли сбить более 250 российских ракет, дронов и беспилотников и спасти много жизней. Четыре из них – по две средней и малой дальности – будут отправлены до конца этого года, а остальные – со следующего, пообещал он.

"Это свидетельствует о том, что немецкая поддержка Украины не прекращается", – подчеркнул Шольц.

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Немецкий чиновник в комментарии Bloomberg уточнил, что до 2026 года Украина получит от Германии 24 системы IRIS-T: 12 средней дальности и 12 малой дальности. Ранее о поставках систем IRIS SLM-T сообщало агентство Reuters.

Напомним, в прошлом месяце официальный Берлин подтвердил передачу Киеву системы ПВО IRIS-T ближнего действия.

ГерманияУкраинаПВОвойна
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