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В прифронтовом Покровске остается 26 тысяч горожан, из них тысяча – дети

Евгений КизиловСреда, 4 сентября 2024, 17:17
В прифронтовом Покровске остается 26 тысяч горожан, из них тысяча – дети
Покровск на карте deep state

В прифронтовом городе Покровск Донецкой области, куда рвутся оккупационные войска, остается еще около 26 тысяч человек, в том числе 1076 детей.

Источник: глава областной военной администрации Вадим Филашкин в эфире телемарафона в среду, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Сейчас в городе остается 26 тыс. человек и 1076 детей. Хочу напомнить, что месяц назад было вдвое больше, более 40 тыс. человек. То есть за месяц выехало более 20 тыс. человек".

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Детали: Филашкин отметил, что сейчас в городе закрыто более 90% учреждений, обслуживающих население. Однако он отметил, что продолжают работать семейные врачи, небольшие магазины и аптеки, а также банкоматы.

Из Мирнограда Донецкой области, по его словам, уже вывезли почти всех детей. В городе их осталось не более 50 человек.

Филашкин также отметил, что в Торецке осталось еще 1700 человек. Он подчеркнул, что в город очень сложно завозить гуманитарную помощь, поскольку враг обстреливает все подъездные пути.

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По словам главы ОВА, Силы обороны продолжают делать все возможное, чтобы сдерживать врага.

Прямая речь: "В районе Покровска наши Силы обороны оккупанта сдержали... Диверсионно-разведывательные группы заходят в город Торецк, однако наши Силы обороны их уничтожают и выбивают за пределы города".

Что предшествовало: Покровское направление сейчас является одним из самых горячих на фронте. Ежедневно там происходят десятки боевых столкновений.

войнаДонецкая областьэвакуация
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