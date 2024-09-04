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США объявили санкции против Симоньян и российских хакеров за вмешательство в президентские выборы

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 4 сентября 2024, 21:16
США объявили санкции против Симоньян и российских хакеров за вмешательство в президентские выборы
Фото - ТАСС

Министерство финансов США в среду, 4 сентября, объявило санкции против руководства российского пропагандистского канала RT и хакерской группировки RaHDit из-за вмешательства в президентские выборы 2024 года.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Как отметил Минфин США, в начале года руководство RT начало вербовать американских чиновников для своей кампании влияния на президентские выборы в стране – в дополнение к распространению фейков и дезинформации.

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"RT использовал подставную кампанию, чтобы скрыть собственное участие или участие российского правительства в создании контента, призванного влиять на американскую аудиторию", – подчеркивается в сообщении.

Под санкции США попали главный редактор RT Маргарита Симоньян, ее заместители Елизавета Бродская и Антон Анисимов, заместитель директора англоязычного вещания Андрей Кияшко, руководитель проектов цифровых медиа Константин Калашников и его подчиненная Елена Афанасьева.

Как указывает Минфин США, Анисимов действует по поручению российской Федеральной службы безопасности, а Афанасьева была подставным лицом, которое пыталось выйти на американских чиновников и завербовать их.

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Также санкции касаются членов прокремлевской хакерской группы RaHDit, которая состоит из действующих и бывших сотрудников российской разведки: Алексея Гаращенко, Анастасии Ермошкиной и Александра Неженцева.

Кроме того, новые санкции США распространяются на российскую автономную некоммерческую организацию (АНО) "Диалог", связанную с российской операцией влияния "Двойник" (Doppleganger – подробнее о ней "ЕвроПравда" писала здесь), ее дочерней организации АНО "Диалог Регионы", а также руководителей обеих этих компаний Владимира Табака.

СМИ ранее анонсировали, что администрация Джо Байдена может публично обвинить Россию в попытках повлиять на нынешние президентские выборы в США через подконтрольные Кремлю медиа и онлайн-платформы.

Американская разведка ранее сообщала, что иностранные враги США будут пытаться влиять на президентские выборы в ноябре 2024 года, приспосабливая свои операции к внутриполитическим событиям в стране.

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