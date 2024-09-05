Российские войска запустили ударные БпЛА

Вечером 4 сентября российские войска запустили на территорию Украины ударные БпЛА.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 21:20 военные сообщили, что состоялись пуски ударных БпЛА с севера. Движутся через Сумскую область.

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В 21:24 предупредили о нескольких ударных БпЛА в пригороде Сум.

В 21:45 стало известно о беспилотниках с Сумщины в направлении Полтавской области.

В 22:17 состоялись пуски ударных БпЛА с юга, движутся через Запорожскую область в направлении Днепропетровской.

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В 22:36 сообщили о нескольких группах дронов из Донецкой/Днепропетровской области на Харьковщину.

В 22:54 жителей Лубен и Миргорода призвали направляться в укрытие.

В 23:05 Воздушные силы сообщили о взлете двух бортов Ту-22 с аэродрома "Оленья". Курс - южный.

В 23:29 в ряде областей объявили воздушную тревогу, появилась угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

В 23:36 стало известно о новых группах ударных БпЛА с Херсонщины в направлении Николаевской области.

В 23:54 сообщили об отбое угрозы применения баллистического вооружения.

В 00.19 военные сообщили о нескольких "Шахедах" в пригороде Харькова.

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В 00.57 военные обновили направления движения БПЛА:

через Сумскую область курсом на Черниговскую, Полтавскую, Харьковскую области;

из Черниговской области в направлении Бориспольского района Киевской области;

с Полтавщины юго-западным курсом на Кременчугский район;

через Днепропетровскую область на Николаевскую и Харьковскую;

на Запорожье, курсом на Днепропетровщину;

с Харьковщины на Днепропетровщину, Полтавщину.

В 1.05 стало известно о нескольких группах "Шахедов" из Кировоградской области курсом на Черкасскую область.

Дословно: 1.13 "Через Киевскую область „Шахеды" движутся в направлении Житомирской области!"

1.40 "Держат курс на запад! Продолжают движение в направлении Ровенской области!"

1.59 "Шахеды" из Кировоградской области на Виннитчину!"

2.07 "Атака вражеских ударных дронов продолжается! В воздушном пространстве Украины - несколько десятков "Шахедов". Большинство - движутся через северные области западным курсом!".

2.38 "Житомир - в укрытие! Несколько групп ударных дронов в направлении города!"

3.35 "Новые „Шахеды" летят через Сумскую область".

3.45 "В воздушном пространстве Украины остается несколько десятков "Шахедов"

Группы вражеских ударных БпЛА на находятся Сумщине, Черниговщине, Киевщине, Житомирщине, Ровенщине, Черкасщине, Днепропетровщине, Харьковщине, Полтавщине, Николаевщине, Кировоградщине".

карта alerts.in.ua

4.23 "Підвищена небезпека для Житомира, Полтави, Миргорода, Білої Церкви, Чернігова, Кривого Рогу, Дніпра, Золотоноші/Черкас!"

4.58 "Кілька груп "Шахедів" курсом на Житомир!".

4.23 "Повышенная опасность для Житомира, Полтавы, Миргорода, Белой Церкви, Чернигова, Кривого Рога, Днепра, Золотоноши/Черкасс!"

4.58 "Несколько групп „Шахедов" курсом на Житомир!".

6.06 "Шахеды" на Сумщине, Черниговщине, Киевщине, Полтавщине, Кировоградщине! Повышенная опасность для Миргорода, Белой Церкви, Чернигова, Сум!"