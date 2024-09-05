В Киевской области второй раз за ночь работала ПВО

В ночь на 5 сентября в Киевской области противовоздушная оборона работала по беспилотникам.

Источник: Киевская ОВА

Дословно: "Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО.

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Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников".

Детали: Областная власть также призвала не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Напомним:

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