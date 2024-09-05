В Киевской области второй раз за ночь работала ПВО
Четверг, 5 сентября 2024, 03:15
В ночь на 5 сентября в Киевской области противовоздушная оборона работала по беспилотникам.
Источник: Киевская ОВА
Дословно: "Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО.
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Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников".
Детали: Областная власть также призвала не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
Напомним:
ВИДЕО ДНЯ
- Поздно вечером 4 сентября российские войска запустили ударные БПЛА. Также есть информация о взлете Ту-22.