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Энергетика зимой: по оптимистическому сценарию возможны отключения света до 12 часов в сутки – ЦПД

Алена ИвашкивЧетверг, 5 сентября 2024, 00:41
Энергетика зимой: по оптимистическому сценарию возможны отключения света до 12 часов в сутки – ЦПД
фото: Pixabay

По оптимистическому сценарию отключения света в осенне-зимний период будут длиться до 12 часов в сутки, а по пессимистическому, до 20 часов.

Источник: Центр противодействия дезинформации в Facebook

Детали: Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук прогнозирует несколько сценариев ситуации в энергетике в осенне-зимний период в зависимости от развития событий. 

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По оптимистическому прогнозу, если на стабильной основе будут работать 8-9 энергоблоков АЭС, а зима будет умеренной, без сильных морозов, планируется восстановление около 3 ГВт (3000 мегаватт) из 6 ГВт поврежденной мощности. При таком развитии событий возможны отключения электроэнергии продолжительностью до 12 часов в сутки.

Более пессимистический сценарий предполагает, что удастся восстановить лишь около 2000 мегаватт мощности, а количество рабочих блоков АЭС будет 6-7 и при этом зима будет холодной. Тогда система окажется в кризисной ситуации. 

По худшему сценарию, если Россия продолжит атаковать украинскую энергетику, то этой зимой украинцы могут проводить до 20 часов в сутки без света и отопления.

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По прогнозу члена энергетического комитета Верховной Рады Сергея Нагорняка, если температура зимой опустится до -10°C, украинцы с большой вероятностью будут иметь электроэнергию только в течение 12-14 часов в сутки, а остальное время - примерно 10 часов - будут находиться без света.

В ЦПД отметили, что большие надежды возлагаются на западную помощь. Во время официального визита в США украинская делегация достигла договоренности с американскими чиновниками и представителями бизнеса по стратегии быстрого восстановления и модернизации украинской энергетической системы. В частности, на укрепление энергетической безопасности США предоставили Украине финансовый пакет помощи в размере $800 млн.

Дословно: "Впрочем, наряду с государственными мерами, бизнесу и населению целесообразно позаботиться о резервных системах питания (павербанки, зарядные станции, дизельные генераторы, солнечные панели и инверторы), чтобы уверенно пережить экстренные отключения электроэнергии".

энергетика
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