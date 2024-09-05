В Беларуси этой ночью сбивали российские "Шахеды": поднимали истребители
В ночь на 5 сентября около 1.00 два ударных дрона "Шахед" залетели в Гомельскую область Беларуси из Черниговской области. Белорусские военные подняли в небо истребители, в Гомельском районе слышны взрывы.
Источник: "Беларускі Гаюн"
Детали: В 1.30 с аэродрома Барановичи в Беларуси подняли в небо очередной истребитель. В Гомельском районе сбивают "Шахеды" - слышны взрывы.
Дословно: "Дважды звуки взрыва слышали в Гомельском районе в 01:34 и 01:36. По предварительным данным, люди слышат и видят антидронную работу в белорусском небе".
Близько 1.00 два ударні дрони «Шахед» залетіли у Гомельську область Білорусі з Чернігівської області pic.twitter.com/A0d3QJ0Yve— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 4, 2024
Еще детали: В 2:20 с аэродрома Барановичи поднят второй истребитель ВВС РБ - летит на юго-восток.
Напомним:
- Поздно вечером 4 сентября российские войска запустили ударные БПЛА. Также была информация о взлете Ту-22.