В Беларуси этой ночью сбивали российские "Шахеды": поднимали истребители

В ночь на 5 сентября около 1.00 два ударных дрона "Шахед" залетели в Гомельскую область Беларуси из Черниговской области. Белорусские военные подняли в небо истребители, в Гомельском районе слышны взрывы.

Источник: "Беларускі Гаюн"

Детали: В 1.30 с аэродрома Барановичи в Беларуси подняли в небо очередной истребитель. В Гомельском районе сбивают "Шахеды" - слышны взрывы.

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Дословно: "Дважды звуки взрыва слышали в Гомельском районе в 01:34 и 01:36. По предварительным данным, люди слышат и видят антидронную работу в белорусском небе".

Близько 1.00 два ударні дрони «Шахед» залетіли у Гомельську область Білорусі з Чернігівської області pic.twitter.com/A0d3QJ0Yve — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 4, 2024

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Еще детали: В 2:20 с аэродрома Барановичи поднят второй истребитель ВВС РБ - летит на юго-восток.

Напомним: