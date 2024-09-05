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В Беларуси этой ночью сбивали российские "Шахеды": поднимали истребители

Алена ИвашкивЧетверг, 5 сентября 2024, 02:21
В Беларуси этой ночью сбивали российские Шахеды: поднимали истребители
Belarus Air Force МиГ-29, фото: Википедия

В ночь на 5 сентября около 1.00 два ударных дрона "Шахед" залетели в Гомельскую область Беларуси из Черниговской области. Белорусские военные подняли в небо истребители, в Гомельском районе слышны взрывы.

Источник: "Беларускі Гаюн"

Детали: В 1.30 с аэродрома Барановичи в Беларуси подняли в небо очередной истребитель. В Гомельском районе сбивают "Шахеды" - слышны взрывы.

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Дословно: "Дважды звуки взрыва слышали в Гомельском районе в 01:34 и 01:36. По предварительным данным, люди слышат и видят антидронную работу в белорусском небе". 

ВИДЕО ДНЯ

Еще детали: В 2:20 с аэродрома Барановичи поднят второй истребитель ВВС РБ - летит на юго-восток.

Напомним:

БеларусьШахед
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