Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ISW напомнил, что международное гуманитарное право запрещает удары по гражданским

Алена ИвашкивЧетверг, 5 сентября 2024, 04:48
ISW напомнил, что международное гуманитарное право запрещает удары по гражданским
Последствия ракетной атаки во Львове, фото: Андрей Садовый

Специалисты Института изучения войны (ISW) напомнили российским оккупантам, что международное гуманитарное право запрещает удары по гражданским объектам, а также запрещает удары без разбора как по военным, так и по гражданским объектам.

Источник: ISW

Детали: Военные аналитики сообщили, что российские источники пытались оправдать атаку, как удары по военным объектам.

Реклама:

Но согласно международному праву даже удары по военным объектам не оправдывают неизбирательного сопутствующего вреда гражданским лицам или гражданским объектам.

Напомним, российские войска нанесли удары по гражданской инфраструктуре во Львове и Кривом Роге во время очередного комбинированного ракетно-беспилотного удара в ночь с 3 на 4 сентября. 

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили, что российские войска запустили две аэробаллистические ракеты Х-47 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К над Тульской областью; две крылатые ракеты Х-22 со стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем; шесть крылатых ракет Х-101 со стратегических бомбардировщиков Ту-95 из воздушного пространства Волгоградской области; три крылатые ракеты "Искандер-К" с территории оккупированного Крыма; а также 29 беспилотников "Шахед-136/131" с пусковых комплексов в Курской области. 

ВИДЕО ДНЯ

Украинские силы сбили четыре ракеты Х-101, три ракеты "Искандер-К" и 22 беспилотника "Шахед"; шесть других "Шахедов" не достигли своих целей, вероятно, из-за подавления украинскими средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а один "Шахед" залетел в воздушное пространство Беларуси. 

Российские ракеты попали в гражданские объекты как в Кривом Роге, так и во Львове, ранив и убив мирных жителей. 

Городской голова Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что в результате российского удара по Кривому Рогу был поврежден отель в центре города, жилые дома, четыре учебных заведения и другие гражданские объекты, а также ранены шесть человек. 

Российские ракеты также нанесли удар по Львову, в результате чего погибло семь гражданских лиц, в том числе двое детей, и было повреждено до 188 зданий, в том числе жилые дома, объекты исторического наследия, а также школы.

Ключевые выводы ISW за 4 августа:

  • Россия, похоже, полагается на несколько стран, в том числе Индию, Сербию и Китайскую Народную Республику (КНР), в своих усилиях избежать западных санкций.
  • Российские войска нанесли удары по объектам гражданской инфраструктуры во Львове и Кривом Роге (Днепропетровская область) во время очередного среднего комбинированного ракетно-беспилотного удара в ночь с 3 на 4 сентября.
  • Украинские власти расследуют еще одно сообщение о вероятных военных преступлениях России против украинских солдат.
  • Канцлер Германии Олаф Шольц объявил 4 сентября, что Германия предоставит Украине 17 дополнительных систем противовоздушной обороны IRIS-T до 2026 года.
  • Украинские чиновники объявили о ряде отставок и назначений среди высокопоставленных чиновников 3 и 4 сентября.
  • По сообщениям, 4 сентября украинские войска достигли незначительных успехов в Курской области на фоне продолжающихся боев на всем украинском выступлении.
  • Российские войска недавно продвинулись на юго-восток от Покровска и на юго-запад от Донецка, а украинские войска недавно восстановили позиции к западу от Донецка.
  • Министерство обороны (МО) России продолжает изображать себя как должным образом выполняющее свои обязательства перед российскими ветеранами войны в Украине.

ракетный ударвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб: Больше всего боестолкновений произошло на Кураховском и Покровском направлениях

Трамп объявил, что не будет участвовать в повторных дебатах с Харрис

В Киеве мужчина пожаловался в полицию, что его ударил нардеп от "Слуги народа"

Сестра погибшего Да Винчи присоединилась в ряды батальона, который он возглавлял

Харрис увеличила отрыв от Трампа по уровню поддержки после дебатов - опрос Reuters

Украина объявила демарш Монголии из-за отказа арестовать Путина по ордеру МУС

Все новости...
В Киевской области второй раз за ночь работала ПВО
Энергетика зимой: по оптимистическому сценарию возможны отключения света до 12 часов в сутки – ЦПД
В Беларуси этой ночью сбивали российские «Шахеды»: поднимали истребители
Российские власти заявили, что Новороссийск атаковали морские дроны
Последние новости
00:52
Канадский фестиваль отменил показ пропагандистского фильма о россиянах на войне
00:24
футболИскусственный интеллект оценил шансы "Шахтера" на плей-офф Лиги Чемпионов
00:08
На Сумщине из-за российских обстрелов погиб человек
23:40
Генштаб: Больше всего боестолкновений произошло на Кураховском и Покровском направлениях
23:30
Болит ухо: что такое отит и как его распознать. Советы от врачей
23:29
Литва отчиталась об очередной партии военной помощи Украине
23:17
обновляетсяВ нескольких областях воздушная тревога из-за угрозы БпЛА
22:58
Трамп объявил, что не будет участвовать в повторных дебатах с Харрис
22:49
OpenAI представил новую модель ИИ, она задумывается над ответом
22:40
Посол Великобритании Мартин Гаррис: "Культура – ​​это одна из опор украинского народа"
Все новости...
Реклама:
Реклама: