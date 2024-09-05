ISW напомнил, что международное гуманитарное право запрещает удары по гражданским

Специалисты Института изучения войны (ISW) напомнили российским оккупантам, что международное гуманитарное право запрещает удары по гражданским объектам, а также запрещает удары без разбора как по военным, так и по гражданским объектам.

Источник: ISW

Детали: Военные аналитики сообщили, что российские источники пытались оправдать атаку, как удары по военным объектам.

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Но согласно международному праву даже удары по военным объектам не оправдывают неизбирательного сопутствующего вреда гражданским лицам или гражданским объектам.

Напомним, российские войска нанесли удары по гражданской инфраструктуре во Львове и Кривом Роге во время очередного комбинированного ракетно-беспилотного удара в ночь с 3 на 4 сентября.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили, что российские войска запустили две аэробаллистические ракеты Х-47 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К над Тульской областью; две крылатые ракеты Х-22 со стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем; шесть крылатых ракет Х-101 со стратегических бомбардировщиков Ту-95 из воздушного пространства Волгоградской области; три крылатые ракеты "Искандер-К" с территории оккупированного Крыма; а также 29 беспилотников "Шахед-136/131" с пусковых комплексов в Курской области.

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Украинские силы сбили четыре ракеты Х-101, три ракеты "Искандер-К" и 22 беспилотника "Шахед"; шесть других "Шахедов" не достигли своих целей, вероятно, из-за подавления украинскими средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а один "Шахед" залетел в воздушное пространство Беларуси.

Российские ракеты попали в гражданские объекты как в Кривом Роге, так и во Львове, ранив и убив мирных жителей.

Городской голова Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что в результате российского удара по Кривому Рогу был поврежден отель в центре города, жилые дома, четыре учебных заведения и другие гражданские объекты, а также ранены шесть человек.

Российские ракеты также нанесли удар по Львову, в результате чего погибло семь гражданских лиц, в том числе двое детей, и было повреждено до 188 зданий, в том числе жилые дома, объекты исторического наследия, а также школы.

Ключевые выводы ISW за 4 августа: