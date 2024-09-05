ВСУ за сутки отминусовали 1200 оккупантов и полторы сотни вражеской техники
Четверг, 5 сентября 2024, 07:13
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1 200 захватчиков, сожгли 31 артиллерийскую систему, 21 ББМ и 6 танков.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 05.09.24 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 621 550 (+1 200) человек,
- танков – 8 624 (+6) ед,
- боевых бронированных машин – 16 869 (+21) ед,
- артиллерийских систем – 17 725 (+31) ед,
- РСЗО – 1 177 (+0) ед,
- средств ПВО – 940 (+0) ед,
- самолетов – 368 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 4658 (+42) ед,
- крылатых ракет – 2 587 (+7) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 24 044 (+37) ед,
- специальной техники – 3 024 (+10) ед.
Данные уточняются.