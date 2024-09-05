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В США объяснили, почему Украина не сможет поразить большинство российских аэродромов с ATACMS

Иванна Костина, Станислав ПогориловЧетверг, 5 сентября 2024, 09:22
В США объяснили, почему Украина не сможет поразить большинство российских аэродромов с ATACMS
Фото: Getty Images

Советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности США Джон Кирби заявил во время брифинга, что утверждение о том, что Украина с помощью ATACMS сможет поразить большинство военной авиации, с которой Россия наносит удары по украинской территории, является ошибочным. По его словам, 90% российских авиабаз находится за пределами 300 км от украинской границы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки"

Прямая речь Кирби: "В нашей политике относительно ударов вглубь России и по территории России ничего не изменилось. Я также считаю важным отметить, если можно, что 90% самолетов, которые Россия использует для управляемых авиабомб и ракетных ударов дальнего действия, мы подсчитали это, - 90% из них расположены за пределами 300 километров от украинской границы, глубоко внутри России.

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Поэтому утверждение, мол, мы просто дадим им (украинцам - ред.) АTACMS и скажем - "ладно!" И они смогут поразить большинство российских самолетов на авиабазах, откуда ведутся удары по Украине, - является неправдой. Это ложный аргумент".

Детали: В то же время советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности США отметил, что США продолжают работать над усилением украинской ПВО:

"То, что делает Путин, - он наносит удары по гражданской инфраструктуре, пытается, особенно накануне зимы, вывести из строя энергетические сети. Это отвратительно. К сожалению, это его метод. Это не что-то новое, чего он не делал раньше.

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Ничего не изменилось в нашей позиции, что Украина должна иметь возможность использовать имеющиеся инструменты, чтобы защитить себя. И именно поэтому противовоздушная оборона продолжает оставаться важной темой в этих пакетах безопасности, которые мы предоставляем, чтобы они могли помочь защититься от этих атак на их энергетическую инфраструктуру".

СправочноATACMS - это баллистический ракетный комплекс производства американской оборонной компании Lockheed Martin. Ракеты, длиной четыре метра, диаметром 610 миллиметров и весом более полутора тонн, могут нести как отдельные боеголовки, так и кассетные заряды. Наиболее дальнобойные варианты ракет ATACMS способны поражать цели на расстоянии до 300 километров. Украина могла получить модификации этих ракет, которые могут поражать цели в диапазоне от 25 до 165 километров.

Напомним: В Пентагоне накануне также заявили, что США не меняли своей политики ограничений использования предоставляемого ими оружия для ударов в глубине российской территории.

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оружиеСШАУкраинавойна
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