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Зеленский лично поедет на заседание "Рамштайн" в Германии – СМИ

Иванна Костина, Алена МазуренкоЧетверг, 5 сентября 2024, 10:19
Зеленский лично поедет на заседание Рамштайн в Германии – СМИ
Зеленский, фото: ОП

Украинский президент Владимир Зеленский хочет лично на встрече формата "Рамштайн" попросить западных партнеров о дальнейших поставках оружия для борьбы с Россией.

Источник: "Европейская правда", об этом стало известно Spiegel.

Детали: Ожидается, что в ближайшую пятницу Владимир Зеленский примет участие во встрече формата "Рамштайн" на одноименной американской авиабазе в Германии.

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В Берлине заявили, что своим визитом на встречу министров обороны государств, которые поддерживают Украину, Зеленский хочет четко очертить серьезность сложившейся ситуации. Кроме того, глава украинского государства хочет попросить о новых поставках оружия для своей армии, особенно ракет дальнего радиуса действия и больше средств противовоздушной обороны.

Визит на базу ВВС США в Рамштайне, в котором, как ожидается, примет участие и министр обороны Борис Писториус, является необычным. С начала войны министры регулярно встречаются в формате "Рамштайн", где они вместе с военными обсуждают совместные усилия, направленные на обеспечение Украины как можно большим количеством военной техники. До сих пор атмосфера этих встреч была скорее рабочей, но визит Зеленского, вероятно, придаст событию политическую окраску.

Министр обороны Украины Рустем Умеров уже несколько дней находится в турне по важнейшим союзникам Киева. Сегодня вечером он встретится с Писториусом в Берлине, где главным вопросом, вероятно, будет то, сможет ли Германия предоставить дополнительные пакеты вооружений в ближайшие месяцы, несмотря на жесткую бюджетную ситуацию.

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Умеров ранее уже ездил на переговоры в Вашингтон.

Администрация Байдена, однако, подчеркнула во время визита, что хочет настаивать на дальнейшем расширении противовоздушной обороны страны на следующей встрече контактной группы в Рамштайн. США и их партнеры продолжат предоставлять Киеву критически важное оборудование, необходимое для защиты от российской агрессии, заявил министр обороны Ллойд Остин. Он осудил недавние российские атаки на гражданские объекты в Украине.

24-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, известное как формат "Рамштайн", состоится 6 сентября на одноименной авиабазе американских Вооруженных сил в Германии.

Это первая встреча в формате "Рамштайн" с 13 июня. На ней обсуждались пути усиления противовоздушной обороны Украины.

Контактная группа по вопросам обороны Украины объединяет министров обороны и начальников оборонных ведомств из более чем 50 стран мира.

Они координируют шаги для обеспечения Украины средствами, необходимыми для защиты ее суверенной территории.

ЗеленскийоружиеГермания
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