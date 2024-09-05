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Полиция проводит обыски у и.о. мэра Чернигова, он заявляет о политическом давлении

Станислав ПогориловЧетверг, 5 сентября 2024, 12:41
Полиция проводит обыски у и.о. мэра Чернигова, он заявляет о политическом давлении
Фото: Департамент стратегических расследований Нацполиции

Полиция Черниговской области сообщила, что проводит следственные действия в городском совете Чернигова по делу о незаконном выделении земельного участка, и.о. мэра Чернигова Александр Ломако заявил, что силовики парализовали работу горсовета и видит в обысках политическое давление.

Источник: Полиция Черниговской области, департамент стратегических расследований Нацполиции, и.о. мэра Чернигова Александр Ломако в Telegram

Дословно полиция: "Санкционированные обыски проводятся в помещениях городского совета, коммунального предприятия, коммерческой структуры и местами проживания ее руководителей".

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Детали: Сообщается, что оперативники управления стратегических расследований в Черниговской и следователи следственного управления областной полиции разоблачили факт незаконного отчуждения земли территориальной общины города, чем нанесли ущерб в значительных размерах.

 

"Должностные лица без проведения аукциона, как того предусматривает закон, предоставили обществу безвозмездное право застройки (суперфиция) земельного участка коммунальной собственности. На этом земельном участке в дальнейшем построили АЗС.  По факту злоупотребления должностными лицами своим служебным положением было открыто уголовное производство (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

 

Ломако в своей заметке в Telegram заявил, что силовики "ворвались" в горсовет с автоматами, с постановлением, по которому им нужны документы 7-летней давности за 2017 год. "На этом основании, вооруженные люди физически заблокировали работу всего горсовета", - отметил он.

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Ломако пожаловался, что была парализована работа всех структурных подразделений. "Группа силовиков вместо того, чтобы получить нужные им документы по письменному запросу, обыскивают мой кабинет и остальные помещения городского совета", - написал и.о. главы города.

Прямая речь Ломако: "Видим в этом продолжение политического давления. Силовики по указанию сверху в очередной раз осуществляют атаку на Черниговский городской совет с целью парализовать его работу. Уже в течение длительного периода наблюдается запугивание депутатов, а теперь силовики запугивают и рядовых сотрудников мэрии".

В полиции области пообещали, что после проведения процессуальных действий и анализа полученной информации будут приниматься процессуальные решения.

Черниговобыски
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