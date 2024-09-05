Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Бригада Нацгвардии "Хартия" показала, как штурмует позиции россиян на Харьковщине

Валентина РоманенкоЧетверг, 5 сентября 2024, 13:28
Бригада Нацгвардии Хартия показала, как штурмует позиции россиян на Харьковщине
комбриг «Хартии» Игорь Оболенский. фото УП

Бойцы 13 бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" поделились кадрами удачного штурма позиций противника в Харьковской области.

Источник: "Хартия" в соцсетях

Детали: Отмечается, что в результате штурмовых действий (временные рамки операции не раскрываются -ред.) воины уничтожили 34 и ранили 23 врагов, зачистили 7 позиций пехоты и огневую позицию ПТРК, уничтожили гаубицу и отбросили противника к следующей линии обороны.

Реклама:

Указано, что план наступательных действий был отшлифован в процессе детального планирования, тренировок на макетах и на местности.

Прямая речь командира бригады полковника Игоря Оболенского: "Успех в бою зависит от везения и подготовки. Мы не можем повлиять на удачу, однако можем повлиять на обученность и слаженность наших бойцов и командиров, способность принимать решения в условиях нехватки времени, информации и ресурсов, и на способность реагировать на изменение ситуации на поле боя".

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: "Хотелось всего и быстро. Но война будет дольше 5-10 лет". Комбриг "Хартии" Оболенский о том, как сделал бригаду из ДФТГ

НацгвардияХарьковская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб: Больше всего боестолкновений произошло на Кураховском и Покровском направлениях

Трамп объявил, что не будет участвовать в повторных дебатах с Харрис

В Киеве мужчина пожаловался в полицию, что его ударил нардеп от "Слуги народа"

Сестра погибшего Да Винчи присоединилась в ряды батальона, который он возглавлял

Харрис увеличила отрыв от Трампа по уровню поддержки после дебатов - опрос Reuters

Украина объявила демарш Монголии из-за отказа арестовать Путина по ордеру МУС

Все новости...
Нацгвардия
Бригада НГУ "Хартия" остановила очередной штурм россиян на Харьковском направлении
Пивненко: Ротации будут, но позже
Из российского плена удалось вернуть 755 нацгвардейцев – командующий НГУ
Последние новости
00:52
Канадский фестиваль отменил показ пропагандистского фильма о россиянах на войне
00:34
обновляется от 23:17В нескольких областях воздушная тревога из-за угрозы БпЛА
00:24
футболИскусственный интеллект оценил шансы "Шахтера" на плей-офф Лиги Чемпионов
00:08
На Сумщине из-за российских обстрелов погиб человек
23:40
Генштаб: Больше всего боестолкновений произошло на Кураховском и Покровском направлениях
23:30
Болит ухо: что такое отит и как его распознать. Советы от врачей
23:29
Литва отчиталась об очередной партии военной помощи Украине
22:58
Трамп объявил, что не будет участвовать в повторных дебатах с Харрис
22:49
OpenAI представил новую модель ИИ, она задумывается над ответом
22:40
Посол Великобритании Мартин Гаррис: "Культура – ​​это одна из опор украинского народа"
Все новости...
Реклама:
Реклама: