Бригада Нацгвардии "Хартия" показала, как штурмует позиции россиян на Харьковщине

Бойцы 13 бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" поделились кадрами удачного штурма позиций противника в Харьковской области.

Источник: "Хартия" в соцсетях

Детали: Отмечается, что в результате штурмовых действий (временные рамки операции не раскрываются -ред.) воины уничтожили 34 и ранили 23 врагов, зачистили 7 позиций пехоты и огневую позицию ПТРК, уничтожили гаубицу и отбросили противника к следующей линии обороны.

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Указано, что план наступательных действий был отшлифован в процессе детального планирования, тренировок на макетах и на местности.

Прямая речь командира бригады полковника Игоря Оболенского: "Успех в бою зависит от везения и подготовки. Мы не можем повлиять на удачу, однако можем повлиять на обученность и слаженность наших бойцов и командиров, способность принимать решения в условиях нехватки времени, информации и ресурсов, и на способность реагировать на изменение ситуации на поле боя".

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