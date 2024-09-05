Россияне обстреляли Константиновку: один человек погиб, шестеро ранены

В результате обстрелов Константиновки 5 сентября погиб 74-летний мужчина, еще шестеро гражданских лиц получили ранения различной степени тяжести.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Дословно: "В результате попадания снаряда по территории домовладения погиб 74-летний местный житель.

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Ранения получили четверо мужчин в возрасте от 25 до 52 лет. Они находились неподалеку от одного из местных магазинов. У них диагностированы осколочные ранения. Пострадавшим с минно-взрывными травмами и переломом оказана медицинская помощь".

фото Донецкой ОВА

фото Донецкой ОВА

Детали: Прокуратура отмечает, что российские войска несколько раз обстреляли город из ствольной артиллерии, а также нанесли авиаудар, вероятно, использовав авиабомбы типа "КАБ-500". В результате обстрелов пострадали люди, повреждены фасады домов, торговый объект, автомобили и линии электропередач.