Президент Владимир Зеленский, комментируя Курскую операцию, заявил, что Украина не будет менять одну территорию на другие.

Источник: Зеленский в интервью для NBC News

Прямая речь: "Нам не нужна российская территория. Я это всегда говорил. Наши операции направлены на то, чтобы восстановить нашу территориальную целостность. Нам не нужны их люди, гражданские, их граждане. Мы берем в плен их военных только для того, чтобы обменять на наших.

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Такое же отношение к территории. Нам не нужна их земля. Мы не хотим туда приносить нашу украинскую жизнь. Я это говорю, потому что понимаю, что такое международное право и я понимаю, что такое уважение к суверенитету того или иного государства.

Украина именно такое государство, но мы должны делать соответствующие шаги, чтобы быть более сильными. Эта операция усиливает страну. Это не значит, что мы будем менять одну территорию на другие".

Детали: По словам Зеленского, ему сложно озвучить следующие шаги Украины.

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Также он не ответил, планирует ли Украина захватить еще какие-то территории России.

Президент добавил, что успех Украины близок к удивлению. Он добавил, что Украина будет удерживать захваченную территорию России столько, сколько нужно.

Он отметил, что Курская операция это часть большого плана победы Украины, которым он поделится с президентом США.