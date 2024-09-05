Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский, комментируя Курскую операцию, заявил, что Украина не будет менять одну территорию на другие

Алена МазуренкоЧетверг, 5 сентября 2024, 13:55
Зеленский, комментируя Курскую операцию, заявил, что Украина не будет менять одну территорию на другие
Зеленский, скриншот

Президент Владимир Зеленский, комментируя Курскую операцию, заявил, что Украина не будет менять одну территорию на другие.

Источник: Зеленский в интервью для NBC News

Прямая речь: "Нам не нужна российская территория. Я это всегда говорил. Наши операции направлены на то, чтобы восстановить нашу территориальную целостность. Нам не нужны их люди, гражданские, их граждане. Мы берем в плен их военных только для того, чтобы обменять на наших.

Реклама:

Такое же отношение к территории. Нам не нужна их земля. Мы не хотим туда приносить нашу украинскую жизнь. Я это говорю, потому что понимаю, что такое международное право и я понимаю, что такое уважение к суверенитету того или иного государства.

Украина именно такое государство, но мы должны делать соответствующие шаги, чтобы быть более сильными. Эта операция усиливает страну. Это не значит, что мы будем менять одну территорию на другие".

Детали: По словам Зеленского, ему сложно озвучить следующие шаги Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Также он не ответил, планирует ли Украина захватить еще какие-то территории России.

Президент добавил, что успех Украины близок к удивлению. Он добавил, что Украина будет удерживать захваченную территорию России столько, сколько нужно.

Он отметил, что Курская операция это часть большого плана победы Украины, которым он поделится с президентом США.

ЗеленскийКурская область война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб: Больше всего боестолкновений произошло на Кураховском и Покровском направлениях

Трамп объявил, что не будет участвовать в повторных дебатах с Харрис

В Киеве мужчина пожаловался в полицию, что его ударил нардеп от "Слуги народа"

Сестра погибшего Да Винчи присоединилась в ряды батальона, который он возглавлял

Харрис увеличила отрыв от Трампа по уровню поддержки после дебатов - опрос Reuters

Украина объявила демарш Монголии из-за отказа арестовать Путина по ордеру МУС

Все новости...
Зеленский
Россия оттянула на Курщину 60 тысяч военных – Зеленский
Удар по Полтаве: Зеленский рассказал, что ракеты летели 3 минуты, люди погибли по пути в укрытие
Зеленский лично поедет на заседание "Рамштайн" в Германии – СМИ
Последние новости
00:52
Канадский фестиваль отменил показ пропагандистского фильма о россиянах на войне
00:34
обновляется от 23:17В нескольких областях воздушная тревога из-за угрозы БпЛА
00:24
футболИскусственный интеллект оценил шансы "Шахтера" на плей-офф Лиги Чемпионов
00:08
На Сумщине из-за российских обстрелов погиб человек
23:40
Генштаб: Больше всего боестолкновений произошло на Кураховском и Покровском направлениях
23:30
Болит ухо: что такое отит и как его распознать. Советы от врачей
23:29
Литва отчиталась об очередной партии военной помощи Украине
22:58
Трамп объявил, что не будет участвовать в повторных дебатах с Харрис
22:49
OpenAI представил новую модель ИИ, она задумывается над ответом
22:40
Посол Великобритании Мартин Гаррис: "Культура – ​​это одна из опор украинского народа"
Все новости...
Реклама:
Реклама: