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Рада назначила Сибигу главой МИДа

Валентина РоманенкоЧетверг, 5 сентября 2024, 14:11
Рада назначила Сибигу главой МИДа
Андрей Сибига. фото из его Facebook

Верховная Рада назначила бывшего первого заместителя главы МИД Андрея Сибигу министром иностранных дел.

Источник: нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram

Прямая речь: "Первое назначение: Сибигу Андрея Ивановича на должность министра иностранных дел Украины

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"За" - 258".

Что предшествовало: На заседании 5 августа парламент уволил Дмитрия Кулебу с должности министра иностранных дел Украины.

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МИДВерховная Рада
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