Рада назначила Сибигу главой МИДа
Четверг, 5 сентября 2024, 14:11
Верховная Рада назначила бывшего первого заместителя главы МИД Андрея Сибигу министром иностранных дел.
Источник: нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram
Прямая речь: "Первое назначение: Сибигу Андрея Ивановича на должность министра иностранных дел Украины
Реклама:
"За" - 258".
Что предшествовало: На заседании 5 августа парламент уволил Дмитрия Кулебу с должности министра иностранных дел Украины.
Знать больше: Правительственный "Квартал". Почему Зеленский выгнал половину Кабмина