Экс-закупщику Минобороны Хмельницкому объявили очередное подозрение

Бывшему временно исполняющему обязанности директора Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Богдану Хмельницкому сообщили о подозрении в халатном отношении к службе.

Источник: Государственное бюро расследований, Офис генпрокурора, собеседники УП в правоохранительных органах

Дословно ГБР: "Установлено, что после начала российской агрессии бывший чиновник Министерства обороны Украины закупил на нужды войска горюче-смазочные материалы, противоправно включив в оплату налог на добавленную стоимость".

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Детали: По данным прокуроров, такими действиями государству был нанесен более 1,1 млрд грн убытков.

В сообщении не указана фамилия подозреваемого, но по данным "Украинской правды", речь идет о Богдане Хмельницком.

По словам источников УП, суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

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Предыстория:

Кроме этого Богдана Хмельницкого подозревают в растрате более 1,7 млрд грн бюджетных средств и препятствовании законной деятельности ВСУ - закупке некачественных бронежилетов по завышенным ценам. Сейчас в уголовном производстве сторона защиты знакомится с материалами дела.

Еще ВАКС осуществляет судебное рассмотрение уголовных производств по обвинению экс-чиновника в растрате государственных средств и препятствовании законной деятельности ВСУ при закупке некачественных бронежилетов, форменной одежды и другой амуниции на общую сумму более 1,3 млрд грн.

Знать больше: Миллионы экс-чиновника, "откаты" и фейковые бронежилеты. История мошенничества на закупках Минобороны