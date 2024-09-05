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ОП возмутил пост Залужного с благодарностью волонтерскому фонду. Увидели связь с Порошенко – экс-советница

София СередаЧетверг, 5 сентября 2024, 16:10
ОП возмутил пост Залужного с благодарностью волонтерскому фонду. Увидели связь с Порошенко – экс-советница

Офис президента критиковал бывшего главкома Валерия Залужного в 2022 года из-за поста с благодарностью волонтерскому фонду.

Источник: экс-советник главкома Залужного по стратегическим коммуникациям Людмила Долгоновская в интервью "Украинской правде"

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Прямая речь: "У нас (на странице главнокомандующего ВСУ – УП) был ряд постов благодарности волонтерам. Один из них касался фонда, который работает с 2014-го года и активно помогал ряду подразделений.

Валерий Федорович меня встретил и говорит: "Немедленно убирай этот пост",  потому что ему позвонили сверху и были очень недовольны.

Я не могла понять, в чем дело, но позже поняла, что там (в Офисе президента – УП) увидели в фонде, о котором мы написали, какую-то, якобы, "политическую ангажированность предыдущим президентом Украины". Хотя по сути он  незаангажированный. Ибо как может быть волонтерский фонд политическим?"

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Детали: В то же время, по словам Долгоновской, Офис президента не устанавливал для главкома Залужного никаких ограничений или запретов по его публичной коммуникации.

Напомним:

  • Валерий Залужный возглавлял ВСУ с 27 июля 2021-го по 8 февраля 2024 года.
  • За время полномасштабного вторжения главком Залужный дал всего несколько интервью, только одно из которых было для украинского медиа, а также один брифинг, посвященный теме мобилизации.

Читать больше: О чем два года молчал Залужный - несколько эпизодов из книги его советницы Людмилы Долгоновской

Офис президентаЗалужный
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