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Генсек НАТО: Украина многого достигла во время Курской операции

Ирина Кутелева, Евгений КизиловЧетверг, 5 сентября 2024, 17:49
Генсек НАТО: Украина многого достигла во время Курской операции
Йенс Столтенберг. фото: Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украина "многого" достигла во время операции в Курской области РФ.

Источник: генсек НАТО во время визита в Осло, сообщают Reuters и "Европейская правда"

Детали: В то же время, по словам Столтенберга, трудно сказать, как ситуация будет развиваться дальше.

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"Только украинцы могут сделать необходимый сложный выбор, например, относительно того, где развернуть свои силы и какой тип войны является уместным в этой ситуации", – сказал он.

По словам генсека НАТО, Украина имеет право на самооборону, в том числе с помощью ракет большой дальности, которые могут достигать военных целей на территории России.

"Я рад, что многие страны НАТО предоставили такую возможность, а те, которые все еще имеют ограничения, смягчили их, чтобы Украина могла защитить себя", – добавил Столтенберг.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур выразил мнение, что благодаря операции в Курской области Украина может получить лучшие позиции для переговоров с Россией.

Читайте также статью "ЕвроПравды" об изменениях нарративов в ЕС из-за событий на Курщине.

НАТОУкраинаКурская область война
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