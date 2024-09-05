Сырский объяснил необходимость операции на Курщине: Россия готовила оттуда наступление

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский рассказал, что Россия планировала начать новое наступление на Украину из Курской области еще до операции ВСУ в этом российском регионе.

Источник: интервью Сырского для CNN

Прямая речь: "Она (Курская операция – УП) уменьшила угрозу вражеского наступления. Мы не позволили им действовать. Мы перенесли боевые действия на территорию врага, чтобы враг почувствовал то, что мы чувствуем каждый день".

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Детали: По мнению главнокомандующего, сейчас операция украинских военных в Курской области имеет успех.

Сырский очертил ключевые цели операции: не дать России использовать Курск как плацдарм для нового наступления, отвлечь силы Москвы от других направлений, создать зону безопасности и предотвратить трансграничные обстрелы гражданских объектов Украины, взять военнопленных и поднять боевой дух украинского войска и нации в целом.

Главнокомандующий рассказал, что Москва перебросила в Курскую область десятки тысяч военнослужащих, включая лучшие десантно-штурмовые войска. Благодаря этому украинским войскам удалось остановить продвижение российских войск на Покровском направлении, где россияне давят больше всего.

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Прямая речь: "За последние шесть дней враг не продвинулся на Покровском направлении ни на метр. То есть наша стратегия работает...

Мы лишили их возможности маневрировать и разворачивать свои силы подкрепления с других направлений... и это ослабление, безусловно, ощущается на других направлениях. Мы заметили, что количество артиллерийских обстрелов, а также интенсивность наступления уменьшилось".

Детали: По словам Сырского, несомненно Украина не имеет такого количества вооружения и человеческих ресурсов, как Россия, но, с другой стороны, это заставляет Украину становиться умнее и эффективнее в ведении войны.