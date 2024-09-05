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За шесть дней россияне на Покровском направлении не продвинулись "ни на метр" – Сырский

Евгений КизиловЧетверг, 5 сентября 2024, 21:17
За шесть дней россияне на Покровском направлении не продвинулись ни на метр – Сырский
фото: 56 омпбр

Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский говорит, что украинским войскам удалось остановить россиян на самом горячем Покровском направлении.

Источник: интервью Сырского для CNN

Прямая речь: "За последние шесть дней враг не продвинулся на Покровском направлении ни на метр. То есть наша стратегия работает".

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Детали: По словам главнокомандующего, помогла в этом Курская операция. Украинская армия лишила оккупантов возможности маневрировать и разворачивать свои силы подкрепления с других направлений. Также уменьшилось количество артиллерийских обстрелов.

Сырский рассказал, что Россия перебросила в Курскую область десятки тысяч военных, включая лучшие десантно-штурмовые войска.

СырскийвойнаДонецкая область
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