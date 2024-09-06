Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ударные БпЛА долетели до Львовщины. Оккупанты запустили новые «Шахеды» на Сумщину

Татьяна Олейник, Алена ИвашкивПятница, 6 сентября 2024, 00:29
Ударные БпЛА долетели до Львовщины. Оккупанты запустили новые «Шахеды» на Сумщину
Фото - Getty Images

Вечером четверга российские войска запустили ударные беспилотники с юга. После полуночи "Шахеды" долетели до Львовской области. Также российские военные запустили новые БпЛА из Белгородской области в направлении Сумской области.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 22:12 воздушники написали об угрозе ударных БпЛА с юга.

Реклама:

В 22:14 сообщили о "Шахедах" с Херсонщины на Николаевщину, курс - северо-западный.

В 22:33 сообщили об угрозе ударных дронов для Кировоградщины.

Кроме того, в 22:52 сообщили о ракетной опасности для Черниговской и Полтавской областей.

ВИДЕО ДНЯ

В 22:59 стало известно, что группа вражеских БпЛА приближается к Южноукраинску с востока.

В 23:04 тревогу объявили и в Киевской области из-за ракетной опасности.

В 23:13 сообщили о скоростной цели на Черниговщине.

В 23:23 уточнили, что беспилотники направляются через Николаевскую область курсом на Кировоградскую, Одесскую, Винницкую области.

В 23:41 сообщили об угрозе ударных БпЛА с юго-востока для Винницкой области.

Карта alerts.in.ua
Карта alerts.in.ua

Дословно: 00:18 "Через Винницкую область „Шахеды" движутся в направлении Хмельницкой области!"

00:26 "Днепропетровская область - угроза ударных БпЛА!"

00:30 "Тернопольская область - угроза ударных БпЛА!"

00:34 "На Днепропетровщине „Шахеды" курсом на Кривой Рог с юго-востока".

Из Винницкой области в направлении Хмельницкой области.

Из Одесской области северо-западным курсом на Виннитчину".

Карта alerts.in.ua
Карта alerts.in.ua

1:14 "Шахеды с Тернопольщины полетели на Львовщину.

Новые БпЛА из Белгородской области (РФ) летят на Сумщину".

1:18 "Ивано-Франковщина, Запорожье - угроза ударных БпЛА!"

1:22 "Угроза применения баллистики с востока!".

1:50 "С Сумщины на Полтавщину."

2:44 "Львовская область - угроза ударных БПЛА!".

2:53 "Шахед" на север от Полтавы, движется в направлении города".

2:54 "Шахед" в направлении Львова с севера!"

3:02 "Черниговская область - угроза ударных БпЛА!"

3:31 "Киевская область - угроза ударных БпЛА!"

5:17 "БпЛА на Полтаву с юго-западного направления"

6:27 "Черкасская область - угроза ударных БпЛА".

Мапа alerts.in.ua
Мапа alerts.in.ua

6:43 "Киевская область - угроза ударных БпЛА".

7:00 "Сумская и Полтавская области - угроза ударных БпЛА".

воздушная тревогавойнаШахед
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб: Больше всего боестолкновений произошло на Кураховском и Покровском направлениях

Трамп объявил, что не будет участвовать в повторных дебатах с Харрис

В Киеве мужчина пожаловался в полицию, что его ударил нардеп от "Слуги народа"

Сестра погибшего Да Винчи присоединилась в ряды батальона, который он возглавлял

Харрис увеличила отрыв от Трампа по уровню поддержки после дебатов - опрос Reuters

Украина объявила демарш Монголии из-за отказа арестовать Путина по ордеру МУС

Все новости...
Силы обороны восстановили позиции в трех местах в Донецкой области
На Львовщине ПВО работала по "Шахедам": прогремел взрыв
Британия предоставит Украине 650 ракет ПВО стоимостью £162 млн
Под Львовом упали обломки "Шахеда": горят склады
Последние новости
00:52
Канадский фестиваль отменил показ пропагандистского фильма о россиянах на войне
00:34
обновляется от 23:17В нескольких областях воздушная тревога из-за угрозы БпЛА
00:24
футболИскусственный интеллект оценил шансы "Шахтера" на плей-офф Лиги Чемпионов
00:08
На Сумщине из-за российских обстрелов погиб человек
23:40
Генштаб: Больше всего боестолкновений произошло на Кураховском и Покровском направлениях
23:30
Болит ухо: что такое отит и как его распознать. Советы от врачей
23:29
Литва отчиталась об очередной партии военной помощи Украине
22:58
Трамп объявил, что не будет участвовать в повторных дебатах с Харрис
22:49
OpenAI представил новую модель ИИ, она задумывается над ответом
22:40
Посол Великобритании Мартин Гаррис: "Культура – ​​это одна из опор украинского народа"
Все новости...
Реклама:
Реклама: