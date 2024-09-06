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Нарушители едва не подорвались на минах, пытаясь попасть в Беларусь – ГПСУ

Валентина РоманенкоПятница, 6 сентября 2024, 09:28
Нарушители едва не подорвались на минах, пытаясь попасть в Беларусь – ГПСУ
скриншот

Группа мужчин планировала незаконно пересечь линию государственной границы с республикой Беларусь через заминированную местность в Ровенской области.

Источник: пресс-служба ГПСУ в соцсетях и в комментарии УП

Детали: Отмечается, что пограничники не только не допустили нарушения границы, но и сохранили жизни людей.

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В то же время, указывают правоохранители, это не освободит задержанных от ответственности.

Дословно: "В очередной раз предостерегаем потенциальных нарушителей от подобных действий. Ведь организаторам таких "путешествий" не важна безопасность своих "клиентов"".

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Почему это важно: Как известно, Силы обороны, для предотвращения повторного нападения со стороны Беларуси, заминировали периметр на границе с РБ.

уклонистыПограничная службаграницаБеларусь
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