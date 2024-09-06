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Зеленский прибыл на заседание «Рамштайна»

Уляна Кричковская, Станислав ПогориловПятница, 6 сентября 2024, 11:22
Зеленский прибыл на заседание «Рамштайна»
Владимир Зеленский, фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский прибыл на авиабазу Вооруженных сил Германии "Рамштайн", где 6 сентября состоится заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Источник: Зеленский в Telegram, передает "Европейская правда"

Детали: Зеленский акцентировал, что примет участие в заседании группы и встретится с министрами обороны США и Германии Ллойдом Остином и Борисом Писториусом, а также отдельно проведет переговоры с канцлером Олафом Шольцом.

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После этого, как анонсировал президент, он посетит международный экономический форум "Амброзетти" в Италии и проведет переговоры с главой Совета министров страны Джорджией Мелони.

"Нам нужна решимость партнеров и средства, чтобы остановить российский воздушный террор. Нужно, чтобы все оружие из уже объявленных пакетов поддержки наконец попало в боевые бригады. И нужны сильные дальнобойные решения партнеров, чтобы приблизить справедливый мир, к которому мы стремимся", – подчеркнул Зеленский.

Напомним:

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