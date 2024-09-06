Зеленский прибыл на заседание «Рамштайна»
Президент Владимир Зеленский прибыл на авиабазу Вооруженных сил Германии "Рамштайн", где 6 сентября состоится заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины.
Источник: Зеленский в Telegram, передает "Европейская правда"
Детали: Зеленский акцентировал, что примет участие в заседании группы и встретится с министрами обороны США и Германии Ллойдом Остином и Борисом Писториусом, а также отдельно проведет переговоры с канцлером Олафом Шольцом.
После этого, как анонсировал президент, он посетит международный экономический форум "Амброзетти" в Италии и проведет переговоры с главой Совета министров страны Джорджией Мелони.
"Нам нужна решимость партнеров и средства, чтобы остановить российский воздушный террор. Нужно, чтобы все оружие из уже объявленных пакетов поддержки наконец попало в боевые бригады. И нужны сильные дальнобойные решения партнеров, чтобы приблизить справедливый мир, к которому мы стремимся", – подчеркнул Зеленский.
Напомним:
- 24-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, известное как формат "Рамштайн", состоится 6 сентября на одноименной авиабазе американских Вооруженных сил в Германии.
- Это первая встреча в формате "Рамштайн" с 13 июня. На ней обсуждались пути усиления противовоздушной обороны Украины.
- Как сообщалось, немецкой оппозиции призвали правительство к большей помощи Украине, называя нынешнюю стадию войны решающей.