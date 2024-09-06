CNN обнародовало видео убийства россиянами солдат ВСУ, которые сдавались в плен возле Покровска

Телеканал CNN обнародовал видео, на котором, как утверждается, российские военные убивают трех украинских военных во время сдачи в плен в августе на Покровском направлении.

Источник: телеканал CNN

Детали: На кадрах военные выходят и, шатаясь, становятся на середину запыленной колеи, затем на колени, положив руки на голову. Через несколько секунд на кадрах украинского беспилотника видно, что они лежат лицом вниз, неподвижные, а пыль поднимается рядом.

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Сообщается, что полученное эксклюзивно CNN видео снятое во время боев в конце августа вблизи города Покровск на востоке Украины, демонстрирует казнь российскими войсками трех украинцев, которые сдались в плен, после того, как их окоп был захвачен.

Телеканал CNN оприлюднив відео, на якому, як стверджується, російські військові вбивають трьох українських військових під час здачі в полон на Покровському напрямку. pic.twitter.com/gKREf56vi9 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 6, 2024

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"Этот инцидент, описанный украинским чиновником, который попросил не разглашать некоторые детали, чтобы защитить идентичность подразделения, является частью системы очевидных казней, которые, похоже, участились в этом году", - сообщает телеканал.

Источники украинской военной разведки предоставили CNN список из 15 случаев, начиная с ноября, большинство из которых подтверждаются видео- и аудиоперехватами с беспилотников, в которых говорится о том, что украинские военнослужащие, которые сдались в плен, были убиты россиянами на линии фронта, а не попали в плен.

Генеральный прокурор Украины сообщил CNN, что его ведомство расследует 28 таких инцидентов с начала войны, в которых в целом погибли 62 украинских военнослужащих.

"Кадры из Покровского района, похоже, отражают неустанно жестокую тактику российских военных, которые продолжают продвигаться на востоке Украины", - отмечает CNN.