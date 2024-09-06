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На юге российские оккупанты возобновили интенсивность штурмов и обстрелов – "Таврия"

Валентина РоманенкоПятница, 6 сентября 2024, 12:47
На юге российские оккупанты возобновили интенсивность штурмов и обстрелов – Таврия
иллюстративное фото - Силы обороны юга

На юге Украины российские оккупанты возобновили интенсивность штурмов и количество артиллерийских обстрелов.

Источник: спикер оперативной группировки войск "Таврия" капитан Дмитрий Лиховий в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Подразделения в операционной зоне ОУВ "Таврия" продолжают ведение оборонительной операции, наносят врагу огневое поражение, принимают меры к улучшению тактического положения и устойчивости обороны. И это не просто слова: удается отбивать некоторые позиции. То есть оборону эту можно назвать активной, есть определенные успехи, но о них подробно говорить я не буду, чтобы это не стало "пищей" для врага.

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Можно сказать, что после некоторой относительной паузы со стороны врага интенсивность штурмовых действий и количество вражеских обстрелов возобновилась до предыдущих показателей. Они немного меньше, чем у соседей, но видимо, в этом и положительная новость тоже заключается - враг не имеет ресурса, чтобы вести штурмовые действия одинаковой интенсивности.

У некоторых складывается впечатление, что когда меньше штурмов, то это - затишье. На самом деле это не так, потому что, например, возобновилось до прежнего уровня количество артиллерийских обстрелов. 1500 боеприпасов от врага нам прилетает ежедневно по нашим позициям. Кроме того, есть более 20 обстрелов населенных пунктов ежедневно, и на уровне с артиллерией работают дроны, ударные беспилотники, FPV-дроны и сбросы с коптеров. Вот если говорить об ударных беспилотниках, то россияне за вчерашние сутки в зоне ответственности ОТУ "Таврия" применили 243 коптера с такой целью: 241 FPV-дрон и 2 типа "Ланцет". Из них подавлено, то есть уничтожено более 95%".

Детали: По словам Лиховия, российские БПлА все чаще сбиваются украинскими FPV-дронами, именно так 5 сентября было уничтожено 2 разведывательных беспилотника "Орлан-10" и SuperCam на Херсонщине и в Запорожской области.

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Также капитан добавил, что с началом текущих суток по состоянию на семь часов утра россияне не проводили штурмовых действий, но уже успели нанести четыре авиаудара с использованием девяти КАБов по Херсонщине. Из 20 "Шахедов" в зоне ответственности ОУВ "Таврия" уничтожено 12 вражеских дронов, 14 - вышли из зоны ответственности, три - радиолокационно потеряны.

война
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