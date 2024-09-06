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Офицеру Нацакадемии сухопутных войск, который бил курсантов, грозит до 12 лет тюрьмы – ГБР

Ирина БалачукПятница, 6 сентября 2024, 13:27
Офицеру Нацакадемии сухопутных войск, который бил курсантов, грозит до 12 лет тюрьмы – ГБР
Фото с сайта ГБР

Государственное бюро расследований сообщило, что передало в суд дело экс-начальника курса Академии сухопутных войск во Львове, который бил и унижал курсантов, – ему грозит до 12 лет заключения.

Источник: ГБР

Дословно бюро: "Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего начальника учебного курса одного из факультетов Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львове. Обвинительный акт направлен в суд".

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Детали: ГБР напомнило, что офицеру сообщили о подозрении в июне. Тогда источники "Украинской правды" писали, что речь идет об Артуре Антониве

По данным бюро, офицер почти два года бил и унижал курсантов, пытаясь "научить" их дисциплине и порядку. Это происходило на территории академии во Львове и в казармах в одном из сел области.

""Наставник" так запугал курсантов, что те молча сносили все издевательства и не рассказывали о них ни родителям, ни психологу. О "воспитательных методах" стало известно только в марте этого года, после того, как один из курсантов, который был свидетелем произвола преподавателя, пожаловался в следственную комиссию Верховной Рады. После этого было зарегистрировано уголовное производство", – напомнили в бюро.

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Сообщается, что следствие доказало применение силы в отношении 9 курсантов, которых преподаватель бил по голове и в другие части тела – не только руками, но и прикладом оружия и ремнем. А одного из курсантов офицер заставил есть сигареты перед всем курсом, потому что тот из-за курения опоздал на построение.

В ГБР напомнили, что суд избрал Антониву меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога. Фигурант уплатил сумму залога – 908,4 тысячи гривен.

"Офицера обвиняют в применении военным должностным лицом насилия в отношении подчиненного, совершенного в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет", – подытожили в ГБР.

ГБРармияобразование
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