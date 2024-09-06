"Холодноярцы" показали, как сбивают российские беспилотники FPV-дронами

На Бахмутском направлении бойцы подразделения беспилотных сил 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" с помощью FPV-дронов поразили 49 вражеских целей за 17 дней.

Источник: подразделение SIGNUM в составе 93 ОМБр "Холодный Яр", корреспондент УП

Дословно: "Что же друзья, пришло время и мы выставляем видео с результатами нашей работы по тотальному уничтожению российских разведывательных БПлА

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За очень короткий промежуток времени нам удалось выбить почти все кацапские "глаза" в районе, что очень облегчило работу нашей логистики, артиллерии, других расчетов, и в разы уменьшить вражеские обстрелы как из артиллерии так и управляемыми авиабомбами.

На видео подтверждено уничтожение 49 воздушных целей:

ZALA - 36 единиц,

SuperCam - 7 ед,

"Орланы" - 5 ед,

"Ланцет" - 1 ед.".

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Детали: Бойцы поблагодарили всех, кто приобщается к помощи в сборах на дроны.

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский 6 сентября отметил, что беспилотные системы в условиях интенсивной войны быстро и динамично развиваются. "ВСУ должны быть на шаг впереди врага. Продолжаем над этим работать", - добавил он.

Что предшествовало: Мастерство украинских операторов БПлА отметил и спикер оперативной группировки войск "Таврия" капитан Дмитрий Лиховий.

По словам Лиховия, российские БПЛА все чаще сбиваются украинскими FPV-дронами, именно так 5 сентября были уничтожены 2 разведывательных беспилотника "Орлан-10" и SuperCam на Херсонщине и в Запорожской области. Зафиксированы и случаи сбивания FPV-дронами ударных беспилотников врага.