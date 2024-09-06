В Киеве и Хмельницком задержали еще четырех поджигателей авто военных

СБУ и Нацполиция задержали в Киеве и Хмельницком четырех мужчин по подозрению в поджоге автомобилей военнослужащих.

Источник: СБУ, Офис генерального прокурора

Дословно ОГП: "По данным следствия, в августе 2024 года подозреваемые получили в мессенджере Тelegram предложение за деньги найти и поджечь машины военных. Решили "подзаработать" и согласились. За поджог одного транспортного средства им обещали денежное вознаграждение в размере 1000 долларов США".

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Детали: Отмечается, что в Киеве правоохранители "по горячим следам" задержали двух молодых людей, которые подожгли авто украинских защитников.

По данным следствия, фигуранты являются жителями Донецкой и Днепропетровской областей, которые приехали в Киев в поисках заработка. Подозреваемые предварительно отправили заказчику фото автомобиля военных Volkswagen LT 45 и получили согласование на его поджог.

Мужчины приобрели в магазине жидкость для разжигания огня, а ночью облили ею капот авто и подожгли. Они зафиксировали на свой мобильный телефон, как машина горит для дальнейшего отчета.

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фото: СБУ

В Хмельницком задержали еще двух поджигателей, которые пытались уничтожить служебный внедорожник ВСУ. Впоследствии они планировали продолжить серию преступлений на территории западного региона Украины.

Фигурантами оказалось двое жителей Винницкой области, которые поездом приехали в Хмельницкий, и для осуществления поджогов поселились в заранее арендованной квартире.

фото: СБУ

Определенную "заказчиком" машину они облили горючим веществом и подожгли. Преступление совершили около 4 часов утра. Обоих фигурантов задержали "на горячем", когда они снимали как горит военное авто на камеру телефона.

ФОТО: КИЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА

Сейчас задержанным сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);

ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога).

ФОТО: ХМЕЛЬНИЦКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Злоумышленники под стражей. Им грозит от 8 до 10 лет тюрьмы. Отмечается, что обещанных денег от оккупантов они так и не получили.