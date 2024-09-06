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США раскрыли содержимое нового пакета военной помощи для Украины

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоПятница, 6 сентября 2024, 17:50
США раскрыли содержимое нового пакета военной помощи для Украины
ПЕНТАГОН, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Министерство обороны Соединенных Штатов 6 сентября объявило о новом пакете военной помощи для Украины стоимостью до 250 миллионов долларов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Пентагон

Детали: Объявленный пакет выделяется по программе президентских полномочий по сокращению вооружений (PDA) и является 65-м с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

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Пакет содержит, в частности зенитные ракеты RIM-7, ракеты Stinger, боеприпасы для систем HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155-мм и 105-мм, противотанковые ракеты TOW и противотанковые системы Javelin и AT-4.

В сообщении также упоминаются боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры M113, противоминные транспортные средства с защитой от засад (MRAP), боеприпасы к стрелковому оружию, гранаты, патрульные катера, морское учебно-тренировочное оборудование, оборудование и боеприпасы для подрывных работ, запчасти и вспомогательное оборудование.

"Соединенные Штаты будут продолжать сотрудничать с около 50 членами Альянса и партнерами через Контактную группу по вопросам обороны Украины и связанные с ней коалиции сил и средств для удовлетворения насущных потребностей Украины на поле боя и защиты от российской агрессии", – отметили в Пентагоне.

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Что предшествовало: Пакет на 250 миллионов долларов ранее анонсировал министр обороны США Ллойд Остин во время заседания "Рамштайн".

В то же время администрация ведет срочные переговоры с Конгрессом, чтобы позволить ей использовать более 6 миллиардов долларов военной помощи Украине до 30 сентября, когда заканчивается финансовый год и деньги могут "сгореть".

СШАпомощь Украиневойнаоружие
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