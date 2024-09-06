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США ждут избрания преемника Кудрицкого после заполнения наблюдательного совета "Укрэнерго"

Сергей Сидоренко, Евгений КизиловПятница, 6 сентября 2024, 19:25
США ждут избрания преемника Кудрицкого после заполнения наблюдательного совета Укрэнерго
Бриджит Бринк. фото: Getty Images

США ждут избрания преемника Кудрицкого после заполнения наблюдательного совета "Укрэнерго"

Украина должна заполнить полный состав наблюдательного НЭК "Укрэнерго", независимые члены которого уволились в знак протеста против политически мотивированной отставки руководителя компании Владимира Кудрицкого.

Источник: посол США в Украине Бриджит Бринк в заявлении журналистам в Киеве, отвечая на вопрос "Европейской правды"

Детали: Посол Бринк подтвердила, что США поднимают этот вопрос в диалоге с украинскими чиновниками, хотя и избежала детализации относительно сигналов, которыми США обмениваются с Украиной. "Я не буду раскрывать нашу дипломатическую коммуникацию", – отметила она.

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Впрочем, посол связала развитие этой ситуации с объемом поступлений инвестиций в украинскую энергетику. "Уверенность в независимости института и в независимости наблюдательного совета чрезвычайно важна для американских инвестиций в энергетическую сферу, и это в полной мере касается частных инвестиций", – заявила, выразив уверенность, что это очень важно для восстановления энергосектора Украины и построения децентрализованной энергогенерации.

По словам Бриджит Бринк, США ждут заполнения руководящих должностей.

"Наша рекомендация – заполнить три свободные позиции в наблюдательном совете и избрать нового руководителя компании в соответствии со стандартами ОЭСР", – заявила она.

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Как известно, два независимых члена "Укрэнерго" подали заявления об увольнении во вторник 3 сентября, публично заявив о политическом давлении, которое стало причиной увольнения руководителя компании Владимира Кудрицкого. По их мнению, корпоративное управление "Укрэнерго" поставлено под сомнение.

Еще одна вакансия независимого члена наблюдательного совета была не заполнена и до того, несмотря на многократные призывы партнеров к украинской власти.

СШАУкраинаэнергетикаскандал
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