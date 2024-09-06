США ждут избрания преемника Кудрицкого после заполнения наблюдательного совета "Укрэнерго"
США ждут избрания преемника Кудрицкого после заполнения наблюдательного совета "Укрэнерго"
Украина должна заполнить полный состав наблюдательного НЭК "Укрэнерго", независимые члены которого уволились в знак протеста против политически мотивированной отставки руководителя компании Владимира Кудрицкого.
Источник: посол США в Украине Бриджит Бринк в заявлении журналистам в Киеве, отвечая на вопрос "Европейской правды"
Детали: Посол Бринк подтвердила, что США поднимают этот вопрос в диалоге с украинскими чиновниками, хотя и избежала детализации относительно сигналов, которыми США обмениваются с Украиной. "Я не буду раскрывать нашу дипломатическую коммуникацию", – отметила она.
Впрочем, посол связала развитие этой ситуации с объемом поступлений инвестиций в украинскую энергетику. "Уверенность в независимости института и в независимости наблюдательного совета чрезвычайно важна для американских инвестиций в энергетическую сферу, и это в полной мере касается частных инвестиций", – заявила, выразив уверенность, что это очень важно для восстановления энергосектора Украины и построения децентрализованной энергогенерации.
По словам Бриджит Бринк, США ждут заполнения руководящих должностей.
"Наша рекомендация – заполнить три свободные позиции в наблюдательном совете и избрать нового руководителя компании в соответствии со стандартами ОЭСР", – заявила она.
Как известно, два независимых члена "Укрэнерго" подали заявления об увольнении во вторник 3 сентября, публично заявив о политическом давлении, которое стало причиной увольнения руководителя компании Владимира Кудрицкого. По их мнению, корпоративное управление "Укрэнерго" поставлено под сомнение.
Еще одна вакансия независимого члена наблюдательного совета была не заполнена и до того, несмотря на многократные призывы партнеров к украинской власти.