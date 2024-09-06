Остин о дальних ударах вглубь России: Только одно средство не является решающим в войне

Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что дальнобойные ракеты сами по себе не помогут победить Россию в войне.

Источник: Остин на пресс-конференции по итогам "Рамштайн" 6 сентября, пишет "Европейская правда"

Детали: Остин в очередной раз напомнил свои слова о том, что "не существует одного-единственного средства, которое само по себе будет решающим" в войне России против Украины, зато подход США заключается в интеграции различных средств для наилучшего результата.

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"Мы продолжим делать все, чтобы гарантировать, что у них (украинцев. – Ред.) есть все, чтобы достигать успеха и создавать правильную динамику на поле боя; возможно, создавать определенные возможности; и помогать Украине лучше защищать свою территорию", – отметил он.

На дополнительный вопрос, где напоминался аргумент Украины о необходимости поражать аэродромы с российскими самолетами, которые наносят удары по украинским городам, глава Пентагона заявил, что Россия уже вывела самолеты за пределы действий ATACMS.

"Украина имеет собственные достаточно мощные средства для поражения целей, расположенных далеко за пределами радиуса действия ATACMS или даже Storm Shadow", – напомнил он, приведя в пример дроны.

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В этом году США впервые разрешили Украине применять переданное ими оружие для ударов в приграничных российских регионах, из которых осуществляются атаки на украинские города.

В то же время Киев настаивает, что разрешение должно распространяться и на цели в глубине российской территории, в частности аэродромы, где базируются истребители – носители дальнобойных ракет, которые Украина пока не может поразить.

В Пентагоне накануне также заявили, что США не меняли своей политики ограничений использования предоставленного ими оружия для ударов в глубине российской территории.

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