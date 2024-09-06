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WSJ: Иран передал России баллистические ракеты

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПятница, 6 сентября 2024, 21:50
WSJ: Иран передал России баллистические ракеты
Фото - Getty Images

Иран отправил в Россию свои баллистические ракеты малой дальности.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Wall Street Journal

Детали: Издание отмечает, что передача Ираном баллистических ракет "даст Москве еще один мощный военный инструмент для использования в войне против Украины".

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Деталей относительно количества и типов ракет, которые получила Россия, WSJ не приводит.

Агентство Reuters, которое первым сообщило о подготовке передачи баллистических ракет из Ирана в Россию, писало, что речь может идти о Fath-360 – системе, которая запускает баллистические ракеты с максимальной дальностью 120 километров и боеголовкой весом 150 килограммов.

В Евросоюзе ранее пообещали отреагировать на передачу Ираном баллистических ракет России.

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Как известно, Иран и Россия активно развивают военное сотрудничество после начала российского полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. В то же время на первый взгляд иранская сторона отрицает, что оказывает Москве военную помощь.

Официально Тегеран лишь признал, что поставлял России небольшую партию дронов-камикадзе перед полномасштабным вторжением. Но СМИ неоднократно описывали, как именно Москва получает оружие от Ирана.

ИраноружиеРосcиявойна
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