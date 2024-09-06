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В Пентагоне объяснили, что будет со средствами для Украины после конца фискального года в сентябре

Татьяна ОлейникПятница, 6 сентября 2024, 23:54
В Пентагоне объяснили, что будет со средствами для Украины после конца фискального года в сентябре
Сабрина Сингх. Фото - Getty Images

В Пентагоне ответили, что планируют использовать доступные средства для поддержки Украины "любым возможным способом" после конца фискального года в сентябре.

Источник: пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх на брифинге 6 сентября, передает "Голос Америки"

Прямая речь: "Как вы знаете, мы очень упорно работали с Конгрессом, чтобы получить эту дополнительную сумму и распределить эти деньги для Украины в пакетах PDA и USAI".

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Детали: Пресс-секретарь не стала делать предположений о судьбе остатков средств, но указала на то, что Вашингтон объявляет пакеты помощи Украине "почти каждую неделю".

Прямая речь: "Мы продолжаем делать это на постоянной основе. Я не сомневаюсь, что мы собираемся использовать все, что у нас есть, чтобы обеспечить в дальнейшем предоставление Украине всего, что ей нужно, как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе".

Сингх добавила, что США планируют использовать остаточные средства "любым возможным способом".

СШАпомощь Украине
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