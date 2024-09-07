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В ряде областей Украины есть угроза ударных БпЛА

Татьяна Олейник, Алена ИвашкивСуббота, 7 сентября 2024, 00:47
В ряде областей Украины есть угроза ударных БпЛА
фото: Getty Images

Вечером 6 сентября на территории Украины военные зафиксировали ударные беспилотники.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 21:20 сообщили об ударном вражеском БпЛА на севере Сумщины, курсом на юго-запад.

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В 21:50 появилась информация, что ударные БпЛА с Сумщины направляются на Черниговщину, курс западный. Ударные БпЛА в северо-западной части Харьковщины и юго-западной части Сумщины, направляются в Полтавскую область, курс западный.

В 22:15 сообщили о еще одной группе вражеских ударных БпЛА из Курской области через Сумскую область в направлении Черниговщины.

В 23:04 стало известно о нескольких группах ударных вражеских БпЛА с Херсонщины на Николаевщину.

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В 23:29 сообщили, что:

  • БпЛА в северной части Сумщины перелетают в Черниговскую область;
  • БпЛА в районе населенного пункта Мена (Черниговская область) движутся юго-западным курсом;
  • БпЛА на севере Черниговщины заходят на Киевщину;
  • БпЛА на севере Полтавщины, движутся западным курсом;
  • Новые группы ударных БпЛА из Белгородской области движутся на границе Сумской и Харьковской областей в направлении Полтавщины;
  • БпЛА на Кировоградщине курс юго-западный;
  • Несколько групп ударных БпЛА в юго-восточной части Николаевщины, курс северо-западный (Кировоградская область).

В 00:21 Воздушные силы обновили движение вражеских ударных БпЛА:

  • Несколько групп БпЛА в северной, западной и частях Черниговщины, курс преимущественно западный;
  • Группы БпЛА на юге Сумщины движутся в направлении Черниговской и Полтавской областей;
  • Группы БпЛА на севере Киевской области в направлении Житомирской области;
  • Группы БпЛА в Черкасской области, движутся в направлении Киевской области;
  • Группы ударных БпЛА на Херсонщине движутся в направлении Николаевской и Днепропетровской областей;
  • БпЛА на Николаевщине курс северо-западный (Винницкая область);
  • Группы ударных БпЛА на севере Одесской области движутся в направлении Винницкой области.
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В 1:42 военные обновили направления движения вражеских ударных БпЛА:

  • БпЛА в Житомирской области курсом на запад;
  • БпЛА с севера Киевщины на Житомирщину;
  • БпЛА на севере и востоке Черниговщины курс на Киевщину;
  • БпЛА с Сумщины на Черниговщину, западным курсом;
  • БпЛА с юга Сумщины на Полтавщину;
  • Новые группы БпЛА из Белгорода на Сумщину;
  • БпЛА на границе Полтавской и Черниговской областей заходят на Киевщину, западным курсом;
  • БпЛА на севере Винницкой области курсом на юго-восточный (в направлении Винница);
  • группы БпЛА из Кировоградской, Николаевской и Одесской областей заходят на Виннитчину, курс северо-западный;
  • группы БпЛА на Херсонщине направляются в Николаевскую область;
  • БпЛА в Днестровском лимане курс северо-западный;
  • БпЛА в районе Баштанки (Николаевская область) курс северо-западный;
  • Еще БпЛА на юге Николаевщины, курс северо-восточный.
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В 3.22 в ПС обновили движение ударных вражеских БпЛА:

  • БпЛА в районе Белополья и Красилова в направлении Староконстантинова;
  • БпЛА в районе Каменки в направлении Винницы;
  • БпЛА в районе Шаргорода движется на север;
  • БпЛА в центральной части Житомирщины, курс на Ровенскую область;
  • БпЛА в районе Маньковки (Черкасская область) курс северо-западный;
  • БпЛА с Полтавщины и Черкщины подлетают в район Яготина с вектором движения на Киев;
  • БпЛА восточнее Чернигова, курс северо-западный;
  • группа БпЛА с запада Сумщины заходят в Черкасскую область;
  • несколько групп БпЛА с юга Сумщины на Полтавщину.

В 3:47 было зафиксировано БПЛА на Херсонщине в направлении Николаевщины.

В 4:44 в ПС опубликовали обновление о движении вражеских ударных БПЛА:

  • БпЛА в восточной части Ровенской области курсом на север;
  • БпЛА на границе Хмельницкой и Ровенской областей, курс северо-западный;
  • БпЛА в Богребищенском районе (Винницкая область), курс юго-восточный;
  • БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс северо-западный;
  • группа ударных БпЛА юго-западнее Киева, курс на северо-запад;
  • несколько групп ударных БпЛА движутся хаотично в северные и северо-западной части Черкасской области;
  • БпЛА на севере Сумщины, курс юго-западный.

В 5:46 воздушники отчитались об отбое угрозы ударных вражеских БпЛА в большинстве областей Украины.

Угроза сохранялась только для Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Черкасской областей.

В 6:07 военные сделали обновление по движению ударных БпЛА:

  • БпЛА на северо-востоке Винницкой области, курс северо-западный;
  • БпЛА на северо-востоке Житомирской области, курс западный;
  • БпЛА в Яготинском и Переяславском районах Киевской области, курс на запад;
  • БпЛА на Сумщине курсом на Харьковщину.
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В 7:00 Воздушные силы сообщили о БПЛА на востоке Ровенской области, движущихся в западном направлении;

БпЛА на юге Сумщины движутся в Полтавскую область;

БпЛА на севере Хмельницкой области, движущихся северо-западным курсом в сторону Ровенской области.

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