В ряде областей Украины есть угроза ударных БпЛА
Вечером 6 сентября на территории Украины военные зафиксировали ударные беспилотники.
Источник: Воздушные силы
Детали: В 21:20 сообщили об ударном вражеском БпЛА на севере Сумщины, курсом на юго-запад.
В 21:50 появилась информация, что ударные БпЛА с Сумщины направляются на Черниговщину, курс западный. Ударные БпЛА в северо-западной части Харьковщины и юго-западной части Сумщины, направляются в Полтавскую область, курс западный.
В 22:15 сообщили о еще одной группе вражеских ударных БпЛА из Курской области через Сумскую область в направлении Черниговщины.
В 23:04 стало известно о нескольких группах ударных вражеских БпЛА с Херсонщины на Николаевщину.
В 23:29 сообщили, что:
- БпЛА в северной части Сумщины перелетают в Черниговскую область;
- БпЛА в районе населенного пункта Мена (Черниговская область) движутся юго-западным курсом;
- БпЛА на севере Черниговщины заходят на Киевщину;
- БпЛА на севере Полтавщины, движутся западным курсом;
- Новые группы ударных БпЛА из Белгородской области движутся на границе Сумской и Харьковской областей в направлении Полтавщины;
- БпЛА на Кировоградщине курс юго-западный;
- Несколько групп ударных БпЛА в юго-восточной части Николаевщины, курс северо-западный (Кировоградская область).
В 00:21 Воздушные силы обновили движение вражеских ударных БпЛА:
- Несколько групп БпЛА в северной, западной и частях Черниговщины, курс преимущественно западный;
- Группы БпЛА на юге Сумщины движутся в направлении Черниговской и Полтавской областей;
- Группы БпЛА на севере Киевской области в направлении Житомирской области;
- Группы БпЛА в Черкасской области, движутся в направлении Киевской области;
- Группы ударных БпЛА на Херсонщине движутся в направлении Николаевской и Днепропетровской областей;
- БпЛА на Николаевщине курс северо-западный (Винницкая область);
- Группы ударных БпЛА на севере Одесской области движутся в направлении Винницкой области.
В 1:42 военные обновили направления движения вражеских ударных БпЛА:
- БпЛА в Житомирской области курсом на запад;
- БпЛА с севера Киевщины на Житомирщину;
- БпЛА на севере и востоке Черниговщины курс на Киевщину;
- БпЛА с Сумщины на Черниговщину, западным курсом;
- БпЛА с юга Сумщины на Полтавщину;
- Новые группы БпЛА из Белгорода на Сумщину;
- БпЛА на границе Полтавской и Черниговской областей заходят на Киевщину, западным курсом;
- БпЛА на севере Винницкой области курсом на юго-восточный (в направлении Винница);
- группы БпЛА из Кировоградской, Николаевской и Одесской областей заходят на Виннитчину, курс северо-западный;
- группы БпЛА на Херсонщине направляются в Николаевскую область;
- БпЛА в Днестровском лимане курс северо-западный;
- БпЛА в районе Баштанки (Николаевская область) курс северо-западный;
- Еще БпЛА на юге Николаевщины, курс северо-восточный.
В 3.22 в ПС обновили движение ударных вражеских БпЛА:
- БпЛА в районе Белополья и Красилова в направлении Староконстантинова;
- БпЛА в районе Каменки в направлении Винницы;
- БпЛА в районе Шаргорода движется на север;
- БпЛА в центральной части Житомирщины, курс на Ровенскую область;
- БпЛА в районе Маньковки (Черкасская область) курс северо-западный;
- БпЛА с Полтавщины и Черкщины подлетают в район Яготина с вектором движения на Киев;
- БпЛА восточнее Чернигова, курс северо-западный;
- группа БпЛА с запада Сумщины заходят в Черкасскую область;
- несколько групп БпЛА с юга Сумщины на Полтавщину.
В 3:47 было зафиксировано БПЛА на Херсонщине в направлении Николаевщины.
В 4:44 в ПС опубликовали обновление о движении вражеских ударных БПЛА:
- БпЛА в восточной части Ровенской области курсом на север;
- БпЛА на границе Хмельницкой и Ровенской областей, курс северо-западный;
- БпЛА в Богребищенском районе (Винницкая область), курс юго-восточный;
- БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс северо-западный;
- группа ударных БпЛА юго-западнее Киева, курс на северо-запад;
- несколько групп ударных БпЛА движутся хаотично в северные и северо-западной части Черкасской области;
- БпЛА на севере Сумщины, курс юго-западный.
В 5:46 воздушники отчитались об отбое угрозы ударных вражеских БпЛА в большинстве областей Украины.
Угроза сохранялась только для Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Черкасской областей.
В 6:07 военные сделали обновление по движению ударных БпЛА:
- БпЛА на северо-востоке Винницкой области, курс северо-западный;
- БпЛА на северо-востоке Житомирской области, курс западный;
- БпЛА в Яготинском и Переяславском районах Киевской области, курс на запад;
- БпЛА на Сумщине курсом на Харьковщину.
В 7:00 Воздушные силы сообщили о БПЛА на востоке Ровенской области, движущихся в западном направлении;
БпЛА на юге Сумщины движутся в Полтавскую область;
БпЛА на севере Хмельницкой области, движущихся северо-западным курсом в сторону Ровенской области.