В ряде областей Украины есть угроза ударных БпЛА

Вечером 6 сентября на территории Украины военные зафиксировали ударные беспилотники.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 21:20 сообщили об ударном вражеском БпЛА на севере Сумщины, курсом на юго-запад.

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В 21:50 появилась информация, что ударные БпЛА с Сумщины направляются на Черниговщину, курс западный. Ударные БпЛА в северо-западной части Харьковщины и юго-западной части Сумщины, направляются в Полтавскую область, курс западный.

В 22:15 сообщили о еще одной группе вражеских ударных БпЛА из Курской области через Сумскую область в направлении Черниговщины.

В 23:04 стало известно о нескольких группах ударных вражеских БпЛА с Херсонщины на Николаевщину.

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В 23:29 сообщили, что:

БпЛА в северной части Сумщины перелетают в Черниговскую область;

БпЛА в районе населенного пункта Мена (Черниговская область) движутся юго-западным курсом;

БпЛА на севере Черниговщины заходят на Киевщину;

БпЛА на севере Полтавщины, движутся западным курсом;

Новые группы ударных БпЛА из Белгородской области движутся на границе Сумской и Харьковской областей в направлении Полтавщины;

БпЛА на Кировоградщине курс юго-западный;

Несколько групп ударных БпЛА в юго-восточной части Николаевщины, курс северо-западный (Кировоградская область).

В 00:21 Воздушные силы обновили движение вражеских ударных БпЛА:

Несколько групп БпЛА в северной, западной и частях Черниговщины, курс преимущественно западный;

Группы БпЛА на юге Сумщины движутся в направлении Черниговской и Полтавской областей;

Группы БпЛА на севере Киевской области в направлении Житомирской области;

Группы БпЛА в Черкасской области, движутся в направлении Киевской области;

Группы ударных БпЛА на Херсонщине движутся в направлении Николаевской и Днепропетровской областей;

БпЛА на Николаевщине курс северо-западный (Винницкая область);

Группы ударных БпЛА на севере Одесской области движутся в направлении Винницкой области.

Карта alerts.in.ua

В 1:42 военные обновили направления движения вражеских ударных БпЛА:

БпЛА в Житомирской области курсом на запад;

БпЛА с севера Киевщины на Житомирщину;

БпЛА на севере и востоке Черниговщины курс на Киевщину;

БпЛА с Сумщины на Черниговщину, западным курсом;

БпЛА с юга Сумщины на Полтавщину;

Новые группы БпЛА из Белгорода на Сумщину;

БпЛА на границе Полтавской и Черниговской областей заходят на Киевщину, западным курсом;

БпЛА на севере Винницкой области курсом на юго-восточный (в направлении Винница);

группы БпЛА из Кировоградской, Николаевской и Одесской областей заходят на Виннитчину, курс северо-западный;

группы БпЛА на Херсонщине направляются в Николаевскую область;

БпЛА в Днестровском лимане курс северо-западный;

БпЛА в районе Баштанки (Николаевская область) курс северо-западный;

Еще БпЛА на юге Николаевщины, курс северо-восточный.

Карта alerts.in.ua

В 3.22 в ПС обновили движение ударных вражеских БпЛА:

БпЛА в районе Белополья и Красилова в направлении Староконстантинова;

БпЛА в районе Каменки в направлении Винницы;

БпЛА в районе Шаргорода движется на север;

БпЛА в центральной части Житомирщины, курс на Ровенскую область;

БпЛА в районе Маньковки (Черкасская область) курс северо-западный;

БпЛА с Полтавщины и Черкщины подлетают в район Яготина с вектором движения на Киев;

БпЛА восточнее Чернигова, курс северо-западный;

группа БпЛА с запада Сумщины заходят в Черкасскую область;

несколько групп БпЛА с юга Сумщины на Полтавщину.

В 3:47 было зафиксировано БПЛА на Херсонщине в направлении Николаевщины.

В 4:44 в ПС опубликовали обновление о движении вражеских ударных БПЛА:

БпЛА в восточной части Ровенской области курсом на север;

БпЛА на границе Хмельницкой и Ровенской областей, курс северо-западный;

БпЛА в Богребищенском районе (Винницкая область), курс юго-восточный;

БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс северо-западный;

группа ударных БпЛА юго-западнее Киева, курс на северо-запад;

несколько групп ударных БпЛА движутся хаотично в северные и северо-западной части Черкасской области;

БпЛА на севере Сумщины, курс юго-западный.

В 5:46 воздушники отчитались об отбое угрозы ударных вражеских БпЛА в большинстве областей Украины.

Угроза сохранялась только для Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Черкасской областей.

В 6:07 военные сделали обновление по движению ударных БпЛА:

БпЛА на северо-востоке Винницкой области, курс северо-западный;

БпЛА на северо-востоке Житомирской области, курс западный;

БпЛА в Яготинском и Переяславском районах Киевской области, курс на запад;

БпЛА на Сумщине курсом на Харьковщину.

Карта alerts.in.ua

В 7:00 Воздушные силы сообщили о БПЛА на востоке Ровенской области, движущихся в западном направлении;

БпЛА на юге Сумщины движутся в Полтавскую область;

БпЛА на севере Хмельницкой области, движущихся северо-западным курсом в сторону Ровенской области.