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Forbes: Украинские военные контратакуют на Покровском направлении

Алена ИвашкивСуббота, 7 сентября 2024, 04:17
Forbes: Украинские военные контратакуют на Покровском направлении
фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные держали в резерве четыре или пять бригад, которые сейчас работают на Покровском направлении и проводят небольшие контратаки, которые замедляют и отбрасывают россиян. Сейчас захват Покровска россиянами, который когда-то казался неизбежным, выглядит менее вероятным.

Источник: Forbes

Детали: Издание пишет, что российская 2-я общевойсковая армия - десятки полков и бригад - превосходит украинские силы вокруг Покровска, входящие в состав оперативно-стратегической группы "Таврия", примерно в четыре раза.

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Как говорится в статье, украинцы отступают вдоль Покровской оси как минимум с середины февраля, когда россияне прорвали оборону города-крепости Авдеевки на восточном конце оси.

По данным американского издания, украинцы держали в резерве четыре или пять бригад - каждая из которых насчитывала до 2000 солдат и сотни единиц техники. Российский пропагандист Евгений Норин описал эти подразделения как "неповрежденные и хорошо оснащенные".

Forbes пишет, что сейчас некоторые из этих резервов присоединяются к бою вдоль последней линии окопов и укрепленных городков в пяти-шести милях от Покровска и его жизненно важных путей снабжения. "Происходит именно то, что и предполагалось - украинские вооруженные силы начали контратаковать", - сообщил один российский блогер. И это помогает стабилизировать линию фронта - по крайней мере пока.

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В публикации отмечают, что не стоит ожидать немедленных кардинальных изменений вокруг Покровска. Сейчас украинские подкрепления - как минимум, бригада "Кара-Даг" Национальной гвардии, 12 бригада "Азова" и 93 механизированная бригада Вооруженных сил Украины - проводят небольшие контратаки, основным эффектом которых является замедление или незначительное отбрасывание россиян. 

Ожесточенные действия бригады "Кара-Даг" в Селидово, прифронтовом городе к юго-востоку от Покровска, могут быть наиболее значимыми из последних контратак. Уже несколько дней танки Т-64 бригады взрывают и захватывают российские танки и боевые машины, которые пытаются проникнуть в Селидово по главной дороге с востока на запад.

Россияне должны пройти через Селидово, чтобы иметь возможность вести прицельный огонь по Покровску. Но теперь, когда свежие и хорошо оснащенные украинские войска находятся в Селидово и наступают, захват Покровска россиянами, который когда-то казался неизбежным, выглядит несколько менее вероятным.

Донецкая областьвойна
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