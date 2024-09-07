ISW определил, чем Россия могла рассчитаться с Ираном за ракеты

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что передача иранских баллистических ракет является частью стратегического партнерства между Ираном и Россией. Ирану нужны от России вливания денег в экономику страны, российские истребители Су-35 и помощь в модернизации кибермощностей и ракетно-космических программ.

Источник: ISW

Детали: Аналитики института неоднократно сообщали о том, как Москва и Тегеран расширили свое экономическое, медийное, военное и политическое сотрудничество после того, как российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Реклама:

Иран стремится получить экономическую и военную выгоду от своего партнерства с Россией и искал деньги для своей "больной" экономики в обмен на продажу оружия Кремлю, сообщал ISW в сентябре 2023 года.

Иран также пытался приобрести российские истребители Су-35, и иранские официальные лица "надавили" на Россию по поставкам Су-35 во время встречи с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу в Тегеране в августе 2024 года.

Иранские лидеры отдельно обратились к России за поддержкой в модернизации своих кибермощностей и ракетно-космических программ в рамках расширенного военного сотрудничества.

ВИДЕО ДНЯ

Как сообщается, Соединенные Штаты и европейские страны подготовили пакет санкций против Ирана на этот случай.

Ключевые выводы ISW за 6 сентября: